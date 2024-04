Milan, occasione dalla Spagna: ecco il bomber da 20 gol

L’attaccante è pronto a far ritorno in Italia e l’idea di trasferirsi a Milano non gli è mai dispiaciuta. Il suo costo non è eccessivo: piace anche alla Juventus

La voglia di Italia è davvero tanta per il calciatore, che potrebbe far ritorno in Serie A da protagonista in estate. Ci ha provato lo scorso luglio, ma senza successo.

E’ stato cercato dal Milan, ma poi anche da Inter e Roma. Ora la squadra che sarebbe tornata a pensarci è la Juventus, ma attenzione alla possibilità che si rifaccia sotto il Diavolo, dove potrebbe recitare un ruolo da protagonista. Stiamo parlando di Alvaro Morata, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare nel nostro campionato.

La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per dire addio all’Atletico Madrid. Un addio che potrebbe arrivare a cifre non esagerate, attorno ai 20 milioni di euro. I Colchoneros, di fatto, a giugno lo avevano scaricato, ma poi ha vissuto un’annata da protagonista. Ieri ha sbagliato un gol clamoroso contro il Borussia Dortmund, ma le reti in stagione son ben 20. Non male per uno che avrebbe dovuto fare le valigie.

L’idea Alvaro Morata, come detto, potrebbe tornare di moda. Anche perché con l’addio di Olivier Giroud, il Diavolo avrebbe bisogno di un attaccante di esperienza, magari da affiancare ad un bomber più giovane. Non è da escludere d’altronde che il Milan decida di acquistare due centravanti in estate.

Caccia al bomber, non solo Morata

Non solo Alvaro Morata, ma anche il grande attaccante giovane che possa dare garanzie per il presente e per il futuro. Può essere questa l’idea del Diavolo.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee, che ha valutazione sui 50 milioni di euro. Il Diavolo può giocarsi la carta Alexis Saelemaekers, ma la concorrenza è di quelle importanti. Attenzioni così ad altri profili come Sesko del Lipsia o David del Lille. Non vanno dimenticati inoltre le idee Guirassy dello Stoccarda e Gimenez del Feyenoord. Tutti con una valutazione importante sui 40/50 milioni di euro.

Il Milan si sta muovendo, sondando il terreno e sapendo, che l’acquisto del centravanti non può essere sbagliato. Ovviamente non si possono escludere le sorprese .