“Situazione Pioli monitorata”: la rivelazione sul Milan scatena tutti

La rivelazione su Stefano Pioli e sul Milan scatena tutti: arrivano in diretta le parole dell’esperto, ecco cosa può accadere

Un’estate rovente, almeno dal punto di vista delle panchine. Molti club di Serie A cambieranno, a partire da quasi tutte le big del nostro campionato, dando vita ad un vero e proprio tourbillon da far venire il mal di testa. De Rossi, sul campo, si sta guadagnando la riconferma ed il rinnovo del contratto. Simone Inzaghi sembra, invece, certo della permanenza: l’ha ribadito lo stesso tecnico oltre all’ad nerazzurro Marotta.

In casa Milan, sull’altra sponda del Naviglio, quindi, vige invece grande incertezza: Stefano Pioli nelle ultime settimane si gioca le residue chance di restare a Milanello anche nella prossima stagione ma i sussurri – sempre più rumorosi – raccontano di un avvicendamento ormai già deciso nella stanza dei bottoni.

Addio anche a Max Allegri, con Giuntoli che ha in pugno Thiago Motta del Bologna, profilo gradito anche al Milan in caso di addio di Pioli. E cambierà anche il Napoli: Calzona tornerà ad allenare la Slovacchia e De Laurentiis è alla ricerca di un nome di grido per la panchina azzurra.

Napoli tra Conte e Pioli: che intreccio con il Milan

E proprio la situazione in casa partenopea potrebbe incrociarsi direttamente con quant accadrà al Milan. Lo ha riferito anche Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“L’obiettivo numero uno è Antonio Conte” ha spiegato il giornalista, svelando come in questi giorni il patron De Laurentiis stia provando ad accelerare con il salentino al fine di chiudere l’accordo in tempi brevi. Conte, però, è anche nel mirino del Milan in caso di addio di Pioli.

L’ex allenatore di Juventus ed Inter ma anche Chelsea e Tottenham è in una short list che comprende anche lo spagnolo Julen Lopetegui, attualmente senza squadra e molto gradito a Milanello. E se il Milan cambierà, possibile che il Napoli ne possa approfittare subito.

“De Laurentiis sta tenendo sotto occhio il valzer della panchina in Serie A e monitora la situazione Pioli con il Milan”. Il tecnico parmigiano è infatti molto stimato dal patron partenopeo: ADL, in caso l’allenatore dovesse liberarsi dai rossoneri, potrebbe anche decider di sciogliere le riserve ed ingaggiarlo.

Peraltro Pioli al Milan utilizza il 4-3-3 ed il 4-2-3-1 i due moduli più cari al presidente azzurro ed anche quelli che la squadra sembra digerire meglio.