Allegri torna al Milan, la clamorosa indiscrezione: contatti con Ibrahimovic

L’indiscrezione è clamorosa e arriva da Milano. Massimiliano Allegri vuole il bis sulla panchina rossonera. Contatti avviati con Ibrahimovic. I dettagli.

Il Milan deve ancora sciogliere le riserve sul futuro della sua panchina. Stefano Pioli sì o Stefano Pioli no? È questa la grande incognita del momento. Il tecnico emiliano è in bilico, e questa non è affatto una novità. La sua posizione è messa in discussione ormai da mesi, dove anche l’esonero è sembrato ad un passo nel periodo dell’emergenza infortuni. Il Milan in seguito ha ripreso la sua corsa, ma non si può dire che gli ultimi recenti risultati abbiano soddisfatto.

La sconfitta contro la Roma all’andata dei quarti di EL e il pareggio contro il Sassuolo hanno riacceso forti le critiche e i #Pioliout. In realtà, la maggioranza dei tifosi vogliono via l’emiliano dal Milan ormai da tempo. Intanto, lui proverà a tenersi stretta la panchina tentando l’impresa in Europa League e nel derby contro l’Inter di lunedì sera. Questi due elementi, in caso di esito positivo, vengono dati come salvifici per Pioli.

Nel frattempo, però, non si placano i rumors sui possibili sostituti dell’emiliano. Secondo alcune fonti, sarà certo il suo addio e Giorgio Furlani, con Ibrahimovic e la proprietà, stanno riflettendo sul miglior rimpiazzo. Conte, Thiago Motta? No, l’ultima indiscrezione porta a Massimiliano Allegri. Dettagli clamorosi!

Allegri bis? Il tecnico dà priorità al Milan

Da Telelombardia arriva una notizia delle più stupefacenti. Massimiliano Allegri, la quale posizione è in bilico alla Juventus, vuole il Milan, di nuovo. In soldoni, l’allenatore toscano è ben consapevole che a giugno verrà sostituto a Torino, e con i suoi agenti si è messo alla ricerca di una nuova squadra. La priorità è quella di restare in Italia e in Serie A, e la sua assoluta preferenza ricadrebbe proprio sui rossoneri. Sì, Allegri vuole tornare al Milan, club che ha già allenato dal 2010 al 2014.

Addirittura, secondo la fonte, Max si è proposto direttamente a Zlatan Ibrahimovic, l’ex bomber che ha allenato proprio al Milan tra il 2010 e il 2012. Insomma, i due si conoscono e Allegri spera di poter fare breccia sullo svedese per vedersi libera la panchina rossonera a giugno. Chiaramente, parliamo di una possibilità parecchio remota. Pensare ad Allegri al Milan, come stile e principi di gioco, non è certo la prima intenzione di Furlani&Co.

Da sottolineare, conclude Telelombardia, che Max tiene come alternativa la panchina del Napoli, con De Laurentiis che lo aveva contattato in passato, quando era svincolato.