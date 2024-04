Ibra scatenato: nuovo ‘colpo’ dopo Kirovski

Ibrahimovic non si ferma: scelto un nuovo dirigente per il suo Milan. Ecco chi è il possibile innesto in società

Jovan Kirovski sarà di fatto il ‘primo colpo’ di Zlatan Ibrahimović da dirigente. Lo svedese, sempre più centrale nel mondo rossonero, ha deciso di coinvolgere il dirigente americano classe 1976 nel progetto che porterà il Diavolo a giocare in Serie C con la seconda squadra.

Le idee sono chiare e il Milan ha tutte le intenzioni di seguire le orme di Juventus e Atalanta, tanto da aver scelto già il direttore sportivo, ma anche il tecnico. Ibrahimovic, infatti, ha deciso di puntare su un ex calciatore, che conosce molto bene e tutti gli indizi portano a Daniele Bonera, assistente di Stefano Pioli, pronto ad un’esperienza come primo allenatore.

Chiaramente a formare la squadra B saranno soprattutto i giocatori, che oggi sono a disposizione di Ignazio Abate con la Primavera. Si sta lavorando anche all’impianto dove giocare: si era pensato a Sesto San Giovanni, ma ora sta prevalendo l’idea di non allontanarsi molto da Milanello, così sono stati sondati alcuni stadi in provincia di Varese.

Il lavoro di Zlatan Ibrahimović, però, non si ferma: “lo svedese sta intanto ingaggiando per l’unser 23 un dirigente dell’Ajax: gli indizi porterebbero a Casimir Westerveld, guru del settore giovanile, però, ogni colpo di scena è plausibile”, scrive Enrico Currò su La Repubblica.

Milan, Ibra sceglie il mister?

E’ evidente che il parere di Zlatan Ibrahimović conterà molto anche in tema allenatore della prima squadra. Stefano Pioli contro la Roma si gioca davvero tanto.

Theo Hernandez e compagni hanno dimostrato di essere sempre al suo fianco, ma al termine della stagione se le cose dovessero andar male il tecnico di Parma e il Milan potrebbero davvero separarsi. In questi giorni sono tornati in maniera insistente le voci di un dopo Pioli.

Antonio Conte è lì sullo sfondo. Il tecnico ex Tottenham direbbe di sì al Milan, ma la proprietà americana non è totalmente convinta di questa scelta. Il profilo non sembra essere perfettamente in linea con le idee del Diavolo. Affidarsi a Conte sarebbe chiaramente un passo in avanti importante. Una scelta che sarebbe ben vista dalla piazza: difficile che possa essere lo stesso se dopo un eventuale addio di Pioli, il Milan decidesse di puntare su Lopetegui o Fonseca.

Ibrahimovic avrà chiaramente voce in capitolo sulla scelta del mister e i tifosi si augurano che lo svedese anche stavolta non li deluda