Milan, addio al centrocampista: va al Napoli

Pare che per il Milan non ci sia nulla da fare per il centrocampista. L’accordo per il suo acquisto è vicinissimo col Napoli di De Laurentiis.

Il Milan sta andando alla ricerca anche di un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione. C’è ancora da ricoprire il buco lasciato scoperto dalla partenza di Rade Krunic, non sostituto nell’immediato a gennaio. Il bosniaco, che ha scelto il Fenerbahce in inverno, svolgeva diversi ruoli al Milan, anche se nella stagione in atto si era mosso per lo più da regista. Dopo il suo addio, Stefano Pioli ha provato con successo Yacine Adli in quel ruolo, e adesso il francese è una delle prima scelte insieme a Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders. Ma la sensazione è che una nuova pedina servirà comunque.

Il Milan sembra forse intenzionato ad orientarsi più su un profilo in grado di muoversi in posizione più avanzata, e dunque di trequartista. Insomma, un ricambio all’altezza di Ruben Loftus-Cheek. I nomi circolati in questi settimane e quindi accostati al Milan sono diversi. Dai giovani Ouedraogo e Guler, ad un profilo di maggiore esperienza e prestigio come Ceballos del Real Madrid. Ma non soltanto.

Giorgio Furlani è sembrato molto attento, anche in base alle informazione fornite da Gianluca Di Marzio, al veterano del Real Betis con contratto in scadenza a giugno. Ma pare che le speranze di riuscita dell’affare siano ormai sfumate.

Milan, niente colpo a zero: ad un passo dal Napoli

Il Milan guardava di buon grado a Guido Rodriguez, centrocampista del Real Betis classe 1994. Si tratta, però, per lo più di un profilo più difensivo, bravo a svolgere il ruolo di mediano o di mezzala. Insomma, non il trequartista di cui parlavamo sopra, ma che per esperienza e doti avrebbe potuto dare un ottimo contributo in rossonero. Furlani e Moncada si sono chiaramente fatti ingolosire anche dal contratto di Rodriguez, che andrà in scadenza appunto a giugno. La pista sembra però tramontata.

Su Guido c’erano forti anche Juventus e Napoli, ma è quest’ultimo club, quello azzurro, ad essere balzato assolutamente in pole. Sì, come riporta César Luis Merlo, giornalista di ‘Tyc Sport’, Aurelio De Laurentiis è in trattativa avanzata con l’entourage del centrocampista per il suo acquisto a zero a giugno. Nello specifico, il giornalista sudamericano fa sapere che l’accordo è praticamente in chiusura e dunque Guido Rodriguez ad un passo dal Napoli.

Il Real Betis vuole comunque provare un ultimo tentativo di rinnovo per il suo veterano del centrocampo, ma le possibilità che resti a Siviglia sono praticamente ridotte ai minimi termini.