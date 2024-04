Milan-Inter, arbitra Colombo: tifosi imbufaliti, il precedente è clamoroso

La direzione di Milan-Inter, ultimo derby della stagione, è stata affidata ad Andrea Colombo. I rossoneri hanno un clamoroso precedente col fischietto di Como

Lunedì sera sarà match infuocato allo Stadio San Siro, dato che andrà in scena l’ultimo derby della Madonnina della stagione. Milan e Inter si sfideranno alle ore 20.45, e conosciamo bene i motivi che rendono tale stracittadina così importante, prestigiosa e avvincente. Il Diavolo deve difendere l’onore e la dignità, provando a vincere un derby contro l’Inter dopo davvero tanto tempo. Gli esiti degli ultimi derby li conosciamo abbastanza bene, e il Milan non ha fatto una bella figura, anzi.

E proprio da tale scontro potrebbe passare il futuro di Stefano Pioli, che in bilico deve riconquistare la fiducia dei suoi tifosi con una vittoria. Quanto all’Inter: la squadra di Simone Inzaghi vuole i 3 punti, gli unici che gli permetterebbero di aggiudicarsi matematicamente lo Scudetto proprio nella giornata del derby. E immaginate quanto la gioia possa essere doppia tanto per i giocatori, quanto per l’allenatore ma soprattutto per i tifosi nerazzurri.

Si presagisce una giornata infernale lunedì a Milano, che sarà poi condita dalle emozioni del campo. Campo che dovrà essere gestito dal giovane arbitro Andrea Colombo. È lui il fischietto designato dall’AIA per la direzione della gara. Il Milan non ha proprio bei ricordi di lui. Il precedente è dei più clamorosi.

Colombo, il precedente col Milan e Maldini

Andrea Colombo è definito, anche in base ai premi ricevuti, come uno dei giovani arbitri più talentosi in Italia. Nel 2018, però, è stato protagonista di un grave episodio. Il fischietto di Como arbitrava un match di Primavera, specificatamente quello tra Milan e Chievo, e sul finale è stato coinvolto in una lite. Da tale parapiglia sono arrivate le sanzioni per Andrea Conti, 3 giornate di squalifica, e Paolo Maldini (allora direttore sviluppo strategico dell’area sportiva milanista), inibito.

Il Milan in quel caso ha presentato subito ricorso, dato che l’arbitro Colombo aveva assunto un atteggiamento provocatorio e derisorio nei confronti di alcuni calciatori rossoneri. Nello specifico, come racconta La Nazione, “un ragazzo era stato preso in giro in quanto portava l’apparecchio ai denti e un altro era stato definito ‘grasso’. Perfino Daniel Maldini, figlio di Paolo, era stato preso in giro”.

Insomma, non il miglior atteggiamento per un arbitro in campo, da definire assolutamente poco maturo. Allora, la corte sportiva d’appello accolse il ricorso presentato dal Milan, e annullò l’inibizione a Paolo Maldini, ma non la squalifica a Conti. Quanto all’arbitro Colombo è andato incontro a ben due mesi di squalifica. Un episodio che torna in auge, ovviamente, adesso, dato che il fischietto di Como rincontrerà il Milan. Non ci sarà Paolo Maldini, ma Colombo adesso saprà sicuramente come comportarsi.