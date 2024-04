Pioli: “Ci sono mancate qualità e determinazione. Theo? Non è colpa del singolo”

Le dichiarazioni di Pioli a Sky Sport al termine di Roma-Milan: ovviamente il mister rossonero è deluso per l’eliminazione.

Milan eliminato dall’Europa League per mano della Roma, vincente a San Siro per 1-0 e anche all’Olimpico per 2-1. Grossa amarezza per l’ambiente rossonero.

Stefano Pioli al termine del match ha parlato a Sky Sport: “La Roma ha messo più qualità e più determinazione, è passata meritatamente. C’è un po’ di tutto dentro. Ci è mancata qualità, non abbiamo creato occasioni chiarissime ma situazioni che potevamo sfruttare. Non ci siamo riusciti neanche in superiorità numerica, ci sono mancate qualità e determinazione. Dovevamo essere più lucidi, intensi e veloci. Non sempre siamo stati precisi, quando abbiamo avuto le occasioni non c’è stata qualità per finalizzare. Loro sono stati più decisi, non siamo stati di un livello alto come invece speravamo”.

Theo Hernandez, futuro e derby

A Pioli è stato chiesto anche della prestazione di Theo Hernandez, ma non ha voluto prendersela con l’ex Real Madrid: “Dopo sconfitte del genere non è questione di un singolo, possiamo fare meglio. Rendiamo merito alla Roma, ma potevamo uscire da questo doppio confronto con risultati diversi. Non siamo riusciti ad alzare il livello, non siamo stati efficaci in entrambe le fasi. Non concediamo tantissimo, però subiamo. Quindi devi essere più attento e determinato. Se abbiamo calciato 40 volte e abbiamo segnato solo con Gabbia da corner, significa che è mancata la qualità”.

Pioli ha parlato anche a Rai Sport e ha svelato cosa è successo nel colloquio con i tifosi: “Ci hanno ricordato quanto sia importante il derby di lunedì. Ovviamente non erano contenti della partita di stasera“.

A proposito del suo futuro, non si è sbilanciato: “Penso alla prossima partita, a fine stagione si tirano le somme. Non siamo andati bene nelle competizioni europee, ora dobbiamo concentrarci sul campionato e avere subito una reazione, provando a giocare un grande derby“.