Roma-Milan 2-1, pagelle e tabellino: disastro totale, non si salva nessuno. Pioli sbaglia tutto

Le pagelle di Roma-Milan 2-0, il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Rossoneri battuti ed eliminati, prestazione disastrosa

Il Milan è fuori anche dall’Europa League. Dopo l’1-0 dell’andata, i rossoneri perdono ancora contro la Roma. Stavolta è 2-1 il risultato in favore dei giallorossi, autori anche stasera di una super prestazione sotto tutti i punti di vista. Masterclass di Daniele De Rossi, che si dimostra più bravo di Pioli nel preparare questa doppia sfida.

La scelta a sorpresa di Pioli è Yunus Musah dal primo minuto come esterno destro. L’obiettivo era neutralizzare l’uscita palla di Spinazzola e lasciare Pulisic più libero e centrale. Esperimento che però funziona a metà perché è proprio dal lato destro che nasce il vantaggio di Mancini, che sfrutta un buco e il mancato lavoro in copertura di Loftus–Cheek: da lì tiro da fuori di Pellegrini e il difensore mette in porta sulla respinta. Poco dopo arriva anche il raddoppio: stavolta la firma è di Dybala, che sfrutta il lavoro di Lukaku in profondità per ricevere e piazzare. Gli Dei del calcio aiutano il Milan con l’infortunio del belga prima e l’espulsione di Celik, che non ha convinto del tutto. Anche in superiorità numerica però i rossoneri non riescono mai ad essere davvero pericolosi. Pioli e i suoi sono fuori dall’Europa League, meritatamente.

Roma-Milan, le pagelle

MAIGNAN 4

CALABRIA 4 (Dal 46′ CHUKWUEZE 6)

GABBIA 4

TOMORI 4

THEO HERNANDEZ 4,5

BENNACER 4 (Dal 40′ JOVIC 5)

MUSAH 6 (Dal 69′ FLORENZI 5)

PULISIC 5 (Dal 69′ OKAFOR 5)

LOFTUS-CHEEK 4 (Dal 46′ REIJNDERS 5)

LEAO 4,5

GIROUD 4

Il tabellino di Roma-Milan

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. A disp.: Boer, Rui Patrício; Angelino, Karsdorp, Llorente; Aouar, Sanches, Zalewski; Abraham, Azmoun, Baldanzi, Joao Costa. All.: De Rossi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Adli, Reijnders, Zeroli; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 12′ Mancini, 22′ Dybala