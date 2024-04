Milan, né Theo né Maignan: il sacrificato per l’estate è un altro, addio doloroso

La Gazzetta dello Sport fornisce novità clamorose sul mercato estivo del Milan. Furlani sta pensando ad una cessione a sorpresa. I dettagli di seguito.

È il grande dubbio dei tifosi in vista dell’estate: il Milan effettuerà un’altra cessione di lusso come fatto con Sandro Tonali la scorsa estate? Giorgio Furlani, l’altra sera a DAZN, ha rassicurato che il club rossonero ha i conti in regola e dunque non ha necessità di cedere alcun big nei mesi del mercato estivo, ma le indiscrezioni continuano a rincorrersi. A mettere paura al mondo Milan sono state le voci riguardanti le possibili partenze di Theo Hernandez e Mike Maignan in estate.

I due francesi, uno terzino e l’altro portiere, annoverati come i migliori al mondo nel loro ruolo, hanno un contratto in scadenza nel 2026. Dunque, altri due anni in rossonero, pochi per chi deve fare il futuro luminoso del Milan. Non è un caso che la dirigenza rossonera si sia messa già a lavoro per i rinnovi, ma gli ostacoli non mancano e non mancheranno. Sia Mike che Theo richiedono lecitamente uno stipendio da top, ma il Milan non vuole fare il passo più lungo della gamba, e al contrario continuare a mantenere sostenibile il tetto ingaggi.

Proprio da tale fattore si sono diffuse diversi rumors che inquadrano all’addio o Theo Hernandez o Mike Maignan, diretti verso una qualche big europea (Bayern Monaco, Manchester City?) a guadagnare tanti soldi. Ma, secondo le ultime de la Gazzetta dello Sport, è un altro il prescelto dal Milan per una possibile cessione in estate. Nome a sorpresa.

Milan, addio al centrocampista? Fissato il prezzo

Dunque, se il Milan farà il possibile per trattenere e blindare a sé Mike Maignan e Theo Hernandez, sta dall’altro lato pensando ad una possibile cessione per finanziare moderatamente il mercato estivo. In uscita, la rosea dà Ismael Bennacer. Potrebbe essere lui il gran sacrificato dell’estate rossonera. L’ex Empoli, mediano di qualità del Milan da anni, vede dunque in bilico la sua posizione. E Furlani ha già fissato il prezzo.

Chi vorrà Bennacer dovrà presentare un assegno di almeno 30 milioni di euro, cifra che secondo la Gazzetta verrà destinata poi al mercato in entrata. Conosciamo bene l’importanza che ha avuto ed ha tutt’ora Ismael all’interno del gruppo rossonero. Un veterano di grande affidabilità e tecnica eccelsa. Rinunciare a lui sarebbe doloroso per i tifosi e chiaramente anche per i compagni di squadra. Da comprendere se le intenzioni del Milan in questo senso saranno confermate.