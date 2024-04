Milan, si complica il colpo a costo zero: doppia concorrenza inglese

Il calciatore seguito dal Milan e ingaggiabile a costo zero potrebbe diventare una pista complicata. Due big di Premier sulle sue tracce.

In queste settimane si stanno delineando, almeno secondo le opinioni della stampa, i possibili obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima sessione estiva. Come priorità c’è sempre un nuovo centravanti, che per esigenze chiare sarà il focus principale della prossima estate. Ma non l’unico colpo in vista.

Il Milan dovrebbe rinforzare anche difesa e centrocampo, con l’innesto di almeno un paio di rinforzi dalle caratteristiche già specifiche: giovani, pronti al grande salto e soprattutto non troppo costosi dal punto di vista del cartellino. Chi meglio allora di un bel parametro zero, pronto a svincolarsi per scadenza di contratto?

Gli scout e gli osservatori milanisti hanno individuato da tempo una grande occasione di mercato per la difesa, proprio seguendo la lista di quei calciatori in scadenza a giugno prossimo. Uno dei profili maggiormente apprezzati porta all’Inghilterra, precisamente nella zona sud-ovest di Londra.

Non solo Milan, anche Tottenham e West Ham sul centrale

Da settimane al Milan è stato accostato Tosin Adarabioyo, difensore classe ’97 in forza al Fulham. Con una caratteristica che, come detto, lo rande ancora più appetibile: il contratto ormai in scadenza e la possibilità di ingaggiarlo a costo zero, ottenendo così un bel rinforzo per la linea difensiva low-cost.

Alto, longilineo, abile nella costruzione dal basso, Adarabioyo può rappresentare la giusta scelta per completare la difesa del Milan, che con ogni probabilità perderà Simon Kjaer (anche lui in scadenza) e forse anche qualche altro sacrificato di lusso. Il problema è che sul centrale inglese, di origine nigeriana, sono spuntati i pressing di due altri club londinesi.

Secondo il Daily Mirror, anche Tottenham e West Ham si sarebbero mossi sulle tracce di Adarabioyo. La squadra di Postecoglu deve rimpiazzare ancora il partente Eric Dier e sta seriamente pensando al 26enne del Fulham come sostituto. Mentre i rosso-azzurri di Moyes hanno bisogno di ringiovanire il reparto arretrato.

Doppia minaccia inglese dunque per il Milan, che dovrà dunque decidere se provare ad affondare il colpo il prima possibile, anticipando la concorrenza di Spurs e Hammers, oppure se valutare con calma la situazione. Va detto che Adarabioyo ultimamente ha perso un po’ di posizioni nelle priorità di mercato milaniste, scavalcato dal centrale francese Maxence Lacroix del Wolfsburg. Resta però una pista interessante e conveniente, a meno che i britannici non convincano Adarabioyo in anticipo.