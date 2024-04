Nagelsmann-Milan, il sogno è possibile: l’annuncio dell’agente riapre tutto

Julian Nagelsmann al Milan è un sogno davvero realizzabile? L’annuncio del suo agente ha aperto ogni scenario. Di seguito quanto ha detto.

Il Milan deve ancora decidere il futuro della sua panchina. Stefano Pioli continua ad essere in bilico, anche in virtù dei prossimi risultati di qui a fine stagione. Europa League e derby di Milano potrebbero davvero generare la sua permanenza a Milanello con rinnovo? È questa la grande incognita del momento, ma secondo alcune fonti la dirigenza rossonera ha ormai deciso per il suo addio a fine stagione. Ciclo finito e voglia di ricominciare da un nuovo progetto la fanno da padrone nei piani alti di Casa Milan.

Intanto, a conferma del possibile esonero dell’emiliano, c’è la lunga lista di allenatori accostati al Milan nelle ultime settimane. Tante, troppe, le voci che si rincorrono sul successore di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Antonio Conte, Thiago Motta, Julien Lopetegui. E anche le pazze suggestioni che conducono a Massimiliano Allegri. Non mancano poi i sogni, quelli grandi dei tifosi, che sperano nell’approdo a Milanello di un fuoriclasse della panchina.

Roberto De Zerbi e Julian Nagelsmann rappresentano i desideri più belli, ma anche difficilissimi, dei sostenitori del Diavolo. Parliamo di due top europei, tra i migliori al mondo per idee e principi di gioco. E sul tedesco Nagelsmann arrivano delle dichiarazioni, quelle del suo agente, che possono fomentare i sogni dei tifosi milanisti.

Nagelsmann, l’agente: “Stiamo parlando con altri club”

Sino a qualche ora fa, sembrava fatta per il ritorno di Julian Nagelsmann al Bayern Monaco a partire da luglio. Il tecnico si stava forse preparando a fare il bis sulla panchina bavarese, pronto a prendere il posto dell’uscente Thomas Tuchel, il quale ha annunciato le dimissioni settimane fa. Ma le cose stanno diversamente. Nagelsmann non ha alcun accordo con il Bayern Monaco, in quanto sta ascoltando anche altre proposte e dunque è in trattativa con altri club.

A riferirlo è stato il suo agente, Volker Struth, che in un’intervista si è così espresso in merito: “Al momento tutti mi fanno la stessa domanda: Nagelsmann tornerà al Bayern? Questo si deciderà nei prossimi giorni. Si deciderà a breve. Sarebbe del tutto insensato dire che non stiamo parlando con le parti interessate. Ma non si tratta solo del Bayern Monaco. Stiamo avendo conversazioni con diversi club. Julian probabilmente prenderà una decisione sul suo futuro in questo mese di aprile.“

Che il Milan sia tra i club in contatto con il top allenatore tedesco? Ad oggi sembra un’utopia, date le richieste economiche di Nagelsmann.