Bayern Monaco, assalto a due gioielli del Milan: “Sono in cima alla lista”

Il Bayern potrebbe pescare due rinforzi nella squadra rossonera: serviranno delle offerte importanti per mettere a segno le operazioni.

Nel Milan ci saranno un po’ di cambiamenti nella prossima stagione. Non solo sulla panchina, ma anche all’interno della squadra. E alcuni dipenderanno anche dalle eventuali cessioni di nomi importanti.

Giorgio Furlani è stato chiaro nell’affermare che il club rossonero non ha bisogno di vendere, avendo un bilancio in ordine, però di fronte a offerte particolarmente ricche è normale che ci possano essere delle valutazioni. Lo abbiamo già visto con Sandro Tonali nell’estate 2023, quando il Newcastle United si fece avanti con una proposta che non si poteva rifiutare. Inoltre, le cessioni molto onerose possono aiutare a fare un mercato in entrata caratterizzato da più colpi.

Bayern Monaco, doppio acquisto dal Milan?

Il Milan si ritrova con dei calciatori importanti che hanno un contratto in scadenza a giugno 2026, senza rinnovo è normale pensare alla possibile cessione. I nomi sono noti: Mike Maignan e Theo Hernandez.

Il portiere francese percepisce uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti annui e vuole un consistente aumento. E anche il connazionale, che oggi guadagna 4,5 milioni a stagione, pretende un adeguamento dell’ingaggio. Entrambi vorrebbero avvicinarsi a Rafa Leao, che incassa circa 7 milioni annui (bonus compresi). La dirigenza rossonera deve decidere se effettuare uno sforzo economico importante per trattenerli a Milano oppure se valutare le offerte.

La Gazzetta dello Sport scrive che in questi mesi qualcosa si è mosso sul tema rinnovi, però si tratta di discussioni ancora preliminari. Il Milan aveva pianificato di incontrare gli agenti tra la partita di andata e quella di ritorno contro la Roma in Europa League, ma l’appuntamento è stato rimandato. Le prossime settimane possono diventare molto calde.

Il quotidiano sportivo nazionale conferma che il Bayern Monaco è interessato a Maignan ed Hernandez. I due milanisti sono in cima alla lista delle preferenze per sostituire Manuel Neuer e Alphonso Davies. Sullo sfondo c’è sempre il Paris Saint Germain. Se dovessero arrivare proposte indecenti, da circa 100 milioni, il Diavolo sarebbe disposto a valutarle.

Oggi è difficile dire cosa succederà, sicuramente i mancati rinnovi possono aprire le porte alle cessioni di Mike e Theo. Per il Milan potrebbe essere un po’ rischioso tenerli con l’attuale scadenza contrattuale. Nel 2025 i loro cartellini varranno inevitabilmente meno e nel 2026 possono verificarsi degli addii a parametro zero, lo scenario peggiore.