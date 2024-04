Dal Real Madrid al Milan, il colpo può sfumare: c’è il Siviglia in pressing

Matteo Moretto fornisce novità cruciali sul giocatore obiettivo di mercato del Milan. È scesa in campo la spagnola per lui, e ha allacciato i contatti col Real Madrid.

Il Milan sta andando alla ricerca di un nuovo centrocampista, forse due in base alle uscite, per rendere più forte e di qualità il suo reparto della metà campo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già avviato le loro ricerche in tal senso, e i nomi sulla lista dei desideri sono doversi e tutti molto interessanti. L’incognita attuale riguarda il profilo di giocatore che il Milan sta pensando per il suo centrocampo. Un regista, una mezzala o un trequartista? La sensazione è che si cerchi forse un profilo simile a Ruben Loftus-Cheek, ma non ci sono certezze anche in vista di un possibile cambio in panchina.

Poi, l’altra domanda sul mercato dei centrocampisti del Milan fa capo all’età. Il club cerca un giovane talento o un veterano già pronto e d’esperienza? Dai nomi accostati al Diavolo di recente, possiamo intuire che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada vogliano continuare a rincorrere la linea verde, portando dunque a Milanello talenti giovani ma di gran qualità. E a tale sensazione si sposano gli accostamenti fatti di recenti ad Assan Ouedraogo e Arda Guler.

Il primo, di proprietà dello Schalke 04, sembra sia davvero vicino al Milan. Quanto al turco, si potrebbe optare per la soluzione del prestito. Proprio su Guler arrivano novità cruciali.

Guler pronto a rifiutare la spagnola

Arda Guler è un baby talento dalle qualità immense, e non a caso il Real Madrid ha speso ben 20 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza quando militava al Fenerbahce. Purtroppo, però, il giovane non sta trovando lo spazio sperato sotto l’ala di Carlo Ancelotti. Nonostante le sue importantissime doti, ha giocato meno di 100 minuti complessivi nella stagione in corso. Qualcosa che lo ha condotto a chiedere la cessione in estate a Florentino Perez. Il Real Madrid vuole accontentare il suo giovane, ma senza perderne il controllo.

Il Milan, per questo, bisognoso di un rinforzo nella zona della metà campo, sta pensando da settimane ad Arda Guler, anche per la possibilità di prenderlo senza spese, e dunque in prestito. Opzione d’acquisto o meno, per i rossoneri si tratterebbe di un ottimo innesto. Ma, come riportato da Matteo Moretto nelle ultime ore, è piombato fortissimo il Siviglia sul talento turco. Il club spagnolo ha chiesto direttamente al Real Madrid il prestito di Guler per la prossima stagione. Destinazione gradita al ragazzo?

No, Guler sa già che il suo prossimo club dovrà disputare la prossima Champions League, e il Siviglia, a poche giornate dalla fine, è 13esimo in Liga. Dunque, le speranze per il Milan di mettere le mani sul gioiellino turco restano vive. Da comprendere, prima, se ci saranno le intenzione di investire su un profilo di questo tipo.