Milan, addio Pioli: via al casting, spunta un ex rossonero

Tutti i giornali concordano che l’addio di Stefano Pioli è ormai una decisone presa. In arrivo l’annuncio del nuovo allenatore

E’ al capolinea l’avventura di Stefano Pioli al Milan. Con l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma di Daniele De Rossi si è di fatto chiuso un ciclo.

I rossoneri sono così pronti a ripartire da una nuova guida e i giornali in edicola oggi non hanno alcun dubbio in merito. E’ dunque partito il casting per la successione al tecnico di Parma, che dopo l’avventura al Milan potrebbe ripartire da Napoli.

Per La Gazzetta dello Sport sono quattro i nomi dei tecnici stranieri pronti a subentrare a Stefano Pioli. Il quotidiano così rilancia le ipotesi Julen Lopetegui e Paulo Fonseca e aggiunge poi Marcelo Gallardo e Christphe Galtier, entrambi al momento sono in Medio Oriente, il primo in Arabia Saudita, all’Al-Ittihad, il secondo in Qatar, all’Al-Duhail.

Conferme, inoltre, sul fatto che Antonio Conte al momento non appaia un’opzione concreta, nonostante l’ex Juventus e Inter accetterebbe il Diavolo, rendendo felici i tifosi rossoneri, che lo hanno posto in cima alla loro lista.

Milan, ecco l’ex centrocampista

Ma come detto i profili sono davvero tantissimi e Tuttosport aggiunge alla lunghissima lista un nuovo profilo, un nome davvero suggestivo.

E’ già stato al Milan, da giocatore, lasciando un ottimo ricordo, nonostante il pochissimo tempo. Stiamo parlando di Mark van Bommel, che sarebbe stato contattato da Zlatan Ibrahimović, che inevitabilmente avrà voce in capitolo in questa scelta.

Nel calderone dei nomi poi non possono mancare quelli di Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che tano bene stanno facendo con Monza e Genoa. Ci sono poi anche Marco Rose, oltre a Roberto De Zerbi e Franco Farioli.

Va detto, infine, che uno dei profili preferiti da parte della proprietà era Thiago Motta. L’ex centrocampista sta facendo un grandissimo lavoro al Bologna e in tanti sono pronti a puntare su di lui. Lo ha fatto con decisione soprattutto la Juventus, che si è mossa per tempo e secondo i bene informati avrebbe raggiunto un accordo. Dovrebbe dunque essere Motta il successore di Massimiliano Allegri, giunto al capolinea al pari di Stefano Pioli.

Per quanto riguarda la panchina del Milan è dunque solo questione di tempo per capire su chi il Diavolo deciderà di puntare.