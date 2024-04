Milan, Arteta soffia due obiettivi: 100 milioni per un bomber

Il Milan lavora sul mercato ma la concorrenza per gli obiettivi è folta: Arteta pronto a soffiare due obiettivi ai rossoneri

Poco più di un mese per il finale di stagione, poi calerà il sipario sui campionati nazionali e protagonista diventerà la Germania – intesa come nazione – che ospiterà gli Europei di calcio. L’attrazione principale, certo, insieme al calciomercato.

Inizieranno vere e proprie trattative sul filo dei milioni, colpi da effettuare e da annunciare ma anche acquisti sfumati, magari proprio sul gong, fino ai calciatori soffiati dalle rivali con veri e propri blitz di mercato. Insomma, quel che è il vero circo del calcio che appassiona milioni di tifosi, nella speranza che la propria squadra del cuore possa acquistare il campione di turno oppure il calciatore che possa che possa essere funzionale alla causa.

Anche il Milan, ovviamente, non si sottrae a questa logica. Sono diversi gli obiettivi dei rossoneri, con Ibrahimovic e Furlani chiamati a rinforzare una rosa che qualche lacuna l’ha mostrata eccome durant questa stagione. Di certo sarà necessario un bomber, con Giroud destinato all’addio e dal contratto in scadenza.

Milan, che difficoltà per il bomber: l’Arsenal è spietato

Il Milan ha diversi nomi nella lista per il ruolo di attaccante. Se il pallino è Joshua Zirkzee, il bomber del Bologna esploso con Thiago Motta in questa stagione, arrivato in doppia cifra e capace di spingere i felsinei al sogno Champions League, sono altri due i profili seguiti con grande attenzione dal club rossonero.

Si tratta di Viktor Gyokeres e Benjamin Sesko. L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona ha attirato su di sé l’attenzione di tutti i top club europei per i 22 gol e 10 assist in 28 gare di Primeira Liga disputate. Sta trascinando il club alla vittoria di uno storico titolo nazionale e le sue prestazioni sono passate inosservate.

Ha in Ibra il suo idolo ma anche una valutazione di 100 milioni di euro, l’importo della clausola di rescissione presente nel suo contratto. Sesko, invece, ha cinque anni in meno del collega: classe 2003, con la maglia del Lipsia nove le reti in 26 gare di Bundesliga ma anche una crescita costante ed esponenziale che lo rende un investimento per il futuro.

Sui due calciatori, però, c’è la concorrenza dell’Arsenal. I Gunners sono reduci dalla bruciante eliminazione nei quarti di Champions League per mano del Bayern Monaco ed in Premier League hanno due punti da recuperare dal Manchester City primo.

Al di là di come terminerà questa stagione, Arteta ha ricevuto garanzie sul rafforzamento della rosa: e sia Gyokeres che Sesko sono due tra i sette obiettivi per l’attacco che comprende anche Alexander Isak, Pedro Neto, il 22enne Olise e Nico Williams.