Milan, niente Conte e Lopetegui: ecco chi c’è in pole

Il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore a cui affidare la panchina con l’addio di Stefano Pioli, ormai praticamente deciso. Il punto della situazione

E’ caccia al dopo Stefano Pioli. Ormai ci sono sempre meno dubbi: il Milan ripartirà da un nuovo allenatore, con la separazione a fine stagione del tecnico di Parma.

L’eliminazione dall‘Europa League, per mano della Roma, è un punto di non ritorno per il Diavolo che è pronto a cambiare e a dare inizio ad una nuova era.

Oggi, come sottolinea il Corriere della Sera, un nome non è stato ancora individuato, ma il profilo è ben lontano da quello che sognano i tifosi. Il Milan, infatti, non starebbe pensando ad Antonio Conte: meglio un mister “giovane, innovatore, compatibile con il progetto tecnico, il De Rossi del Milan”, sintetizza il Corriere in edicola oggi.

Il sogno, che rimarrà tale, porta il nome di Klopp. Ecco così rispuntare Roberto De Zerbi, anche se bisognerebbe pagare la clausola da 13 milioni di euro al Brighton, non un dettaglio. Il Corriere, poi, fa un altro nome, quello di Conceiçao. Il giornale che esclude Conte, allontana anche un altro profilo, molto gettonato, in questo momento, quello di Lopetegui per il quale c’è stato un raffreddamento.

Milan, un’ultima gioia per Pioli

Il futuro di Stefano Pioli appare dunque ormai scritto. Il Milan però non dovrebbe annunciare il nuovo allenatore prima della fine della stagione.

Il Diavolo in realtà non ha grandi obiettivi da raggiungere: la qualificazione in Champions League è solo una formalità, visto il grande vantaggio. Ma Pioli vuole chiudere nel migliore dei modi, impedendo all’Inter di festeggiare lo Scudetto al derby. Basterà un pareggio lunedì sera, ma gli ultimi derby sono stati davvero complicati per Theo Hernandez e compagni. Così i tifosi temono davvero il peggio.

Pioli dovrà dunque evitare una nuova brutta figura e poi provare a ripetersi contro la Juventus. Il pareggio contro il Cagliari fa sorridere il Diavolo, che può mantenere il secondo posto, che vale la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana, in cui ci sarà sicuramente l’Inter, la squadra che arriverà seconda in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Ultime partite dunque, prima di una separazione tra Stefano Pioli e il Milan, che appare davvero inevitabile.