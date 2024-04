Milan, tutti colpevoli: Ibra sceglie tre nuovi dirigenti

Zlatan Ibrahimović sempre più centrale, sceglie tre dirigenti per il Milan. Per la panchina è invece un dilemma: il punto della situazione

Anche su La Repubblica si fa il punto della situazione in casa Milan. Lo fa Enrico Currò, soffermandosi chiaramente sulla situazione allenatore, ma non è l’unica finita sotto la lente di ingrandimento.

Così, facendo riferimento alla mobilitazione social che è tornata con forza con i #PioliOut, si legge che “sul futuro prevale l’opzione Conte, mentre Lopetegui non scalda i cuori rossoneri.

Ma sulla figura del nuovo mister non emerge unità di intenti: “Lopetegui, ex Spagna e Siviglia, per due volte contattato (si sussurra su input di Comolli), ha il vantaggio di uno stipendio contenuto. Conte costa di più, ma è motivatissimo: sogna di portare allo scudetto tutte e 3 le grandi del nord, dopo Juventus e Inter, e di duellare con Simone Inzaghi”.

Sembrerebbe, dunque, una lotta a due per la panchina del Diavolo, ma attenzione anche a Paulo Fonseca. Si sottolinea, inoltre, che Ignazio Abate stia facendo davvero bene, portando la Primavera in finale di Youth League: “magari non sarà il terzo incomodo (che invece è Paulo Fonseca, oggi al Lille), ma ha dimostrato come le voci invernali sull’ascesa in prima squadra non fossero poi così incongrue”.

Non solo Pioli: tutti colpevoli

Su La Repubblica si scrive poi delle responsabili che sono da impuntare anche ai dirigenti. D’altronde Paolo Maldini e Frederic Massara, con una minor spesa hanno vinto un campionato e ottenuto la semifinale di Champions League. La loro cacciata risulta così sempre più illogica.

Nel mirino finisce dunque anche il capo del settore tecnico Moncada, “artefice di una rosa con più di un doppione ma senza un regista, un incontrista, un centravanti e un difensore alternativi”.

L’ex capo scout, però, è salvata da Zlatan Ibrahimović, che avrebbe votato anche a favore di Giorgio Furlani, stoppando dunque l’ingresso di Comolli, attuale numero uno del Tolosa e tanto gradito a RedBird. Ibra ha inoltre piazzato il colpo Kirovski, che verosimilmente si occuperà della squadra Under 23, ma non si fermerà qui. Currò conferma la volontà di Ibra di ingaggiare Westerveld dall’Ajax per il settore giovanile e Castellazzi per il settore femminile. Una nuova piccola rivoluzione interna, che dimostra la voglia di crescere del Milan. Serve però un nome forte per la panchina, che possa mettere tutti d’accordo. Una missione non facile.