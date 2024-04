Quando si gioca Juventus-Milan: data e orario ufficiale della partita di Serie A

La Lega Serie A ha deciso quando si giocherà Juventus-Milan, il big match del campionato di Serie A della 34.a giornata.

La stagione calcistica in Italia si sta trascinando verso il gran finale. Alcuni obiettivi stagionali devono ancora essere decretati, anche se lo Scudetto sembra ormai ad appannaggio esclusivo dell’Inter. Ma si lotterà nelle prossime settimane per qualificazioni alle coppe europee e per la salvezza.

Il Milan ad esempio vuole ottenere il secondo posto e l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, traguardo vicino ma non ancora sicuro. Decisiva potrebbe essere la sfida della 34.a giornata contro la Juventus, big match dell’Allianz Stadium tra la seconda e la terza in classifica.

Intanto la Lega Serie A poco fa ha annunciato ed ufficializzato date ed orari della suddetta giornata, un ritardo dovuto alla presenza di tre squadre (Roma, Atalanta e Fiorentina) nelle semifinali delle varie competizioni europee. Juventus-Milan, vero big match del turno, si disputerà sabato 27 aprile alle ore 18:00.

Ecco dunque il programma completo del 34° turno di Serie A:

Venerdì 26 aprile

Frosinone-Salernitana, ore 20.45

Sabato 27 aprile

Inter-Torino, ore 15.00

Lecce-Monza, ore 15.00

Juventus-Milan, ore 18.00

Lazio-Hellas Verona, ore 20.45

Domenica 28 aprile

Bologna-Udinese, ore 15.00

Atalanta-Empoli, ore 18.00

Napoli-Roma, ore 18.00

Fiorentina-Sassuolo, ore20.45

Lunedì 29 aprile

Genoa-Cagliari, ore 20.45