Addio Real, se ne va a zero: opportunità per il Milan, ma c’è l’Inter

Il giocatore obiettivo di mercato del Milan sembra essere diretto alla rivale nerazzurro. Altro super colpo a zero di Marotta? I dettagli.

Il Milan deve regalare almeno un rinforzo ad ogni reparto della squadra nel mercato estivo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno pensando a chi può essere il miglior innesto per attacco, centrocampo e difesa. L’intenzione è quella di puntare sulla qualità ma soprattutto sulla funzionalità. Dunque, vietato fare errori nella scelta dei profili, i quali dovranno soddisfare le esigenze di chi sarà in panchina a partire da luglio. Ancora Pioli? Difficile, molto difficile.

Per quanto riguarda la difesa, appare ormai scontato l’addio al Milan di Simon Kjaer. Il danese ha 35 anni e un fisico che si presta troppo spesso agli infortuni. Nonostante il grande legame tra Kjaer e il Diavolo, la sua presenza a Milanello è diventata ridondante. A facilitare la sua probabile partenza c’è poi il contratto in scadenza il prossimo anno, e dunque nel 2025. Parlare di rinnovo sarebbe superfluo, per questo il Milan spera di poterlo cedere in estate e guadagnarci anche la più modifica cifra.

Ma chi al suo posto? I nomi che Furlani e Moncada stanno vagliando sono diversi. Il favorito? Alessandro Buongiorno del Torino, per cui bisognerà sborsare 40 milioni di euro. Ma il Milan guarda ad obiettivi più alla portata, come il difensore del Real Madrid che può liberarsi a zero in estate.

Dal Real a Milano, l’Inter lo vuole a zero

Il profilo in questione è Nacho Fernandez, uno che al Real Madrid ci milita da più di dieci anni ma che adesso ha voglia di regalarsi un’ultima importante esperienza. Anche lui ha 34 anni, ma certamente una condizione fisica diversa da quella di Kjaer. Quest’anno è stato un gran titolare di Ancelotti, complici gli infortuni di Militao e Alaba. Nacho è diventato anche il capitano del Real in questa annata, ma, come riporta SPORT, ha già comunicato a Perez di voler dire addio a giugno.

Il suo contratto è proprio in scadenza tra due mesi. Si è parlato di un rinnovo annuale, sino al 2025, ma probabilmente per evitare la sua partenza gratis. Non è chiaro se tale firma arriverà. Ciò che SPORT sottolinea con convinzione è che Nacho vuole assolutamente lasciare Madrid a fine stagione. Il suo nome viene appunto accostato al Milan praticamente da mesi. Furlani e Moncada hanno probabilmente sondato il potenziale acquisto d’esperienza ma a costo zero, che potrebbe giocare almeno altri due anni ad alti livelli e facendo la differenza.

Ma sempre SPORT puntualizza che il club davvero vicino a Nacho Fernandez è l’Inter, con Beppe Marotta ingolosito dal solito affare a parametro zero. I nerazzurri ci stanno lavorando e potrebbero trovare l’accordo prima della fine della stagione. Sappiamo quanto ormai l’Inter sia brava a reclutare calciatori con contratto scaduto.