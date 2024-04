Milan-Inter, la conferenza stampa di Pioli: tutte le dichiarazioni

Alla vigilia dell’atteso derby sono arrivate le consuete parole del mister rossonero da Milanello: ovviamente, c’è grande voglia di vincere la partita.

Il Milan è reduce dalla grande delusione provocata dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma. Deve rialzarsi subito, perché lunedì sera a San Siro c’è l’atteso match di campionato contro l’Inter. Una vittoria consentirebbe di mettere in cassaforte il secondo posto in classifica e dunque la qualificazione alla prossima Champions, oltre a evitare che i nerazzurri vincano matematicamente lo Scudetto.

La squadra rossonera ha perso gli ultimi cinque derby e affronta questo come squadra di casa, quindi con uno stadio che sarà a maggioranza milanista. I tifosi presenti si aspettano una grande prestazione e un risultato positivo, anche se temono i contraccolpi del fallimento europeo e anche la forza di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi, nettamente superiori negli scorsi scontri stracittadini.

Derby Milan-Inter: le parole di mister Pioli alla vigilia

A breve tutte le dichiarazioni di Pioli.