Clamoroso Bayern: rivoluzione totale, due ex Milan in arrivo

Dopo l’esperienza in rossonero, la decisione di andare in Germania: lavorerà nel più importante club della Bundesliga.

Il Bayern Monaco ha è in semifinale di Champions League, dove affronterà il Real Madrid. Può ancora sognare di rendere la stagione trionfale, dopo la delusione per essere stato sconfitto dal Bayer Leverkusen nella lotta per il titolo in Bundesliga.

Quello in campionato è stato un cammino così deludente da spingere la dirigenza a concordare con Thomas Tuchel un addio anticipato. Il suo contratto scadeva a giugno 2025, ma le parti si sono accordate per terminarlo un anno prima. L’annuncio è stato dato a febbraio e da allora diversi nomi vengono accostati alla panchina del club più vincente in Germania. Non è ancora chiaro chi sostituirà l’ex di PSG e Chelsea.

Bayern Monaco, doppio ex Milan in arrivo?

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, nella scelta del prossimo allenatore del Bayern Monaco potrebbe incidere anche un ex Milan. Si tratta di Ariedo Braida, che presto può diventare un nuovo consulente del club bavarese. Ha ottimi rapporti con Karl Heinz Rummenigge, rientrato a maggio fa come membro del Consiglio di Sorveglianza, e anche con uo figlio Roman. Quest’ultimo lavora come agente sportivo.

Stando alle informazioni raccolte dai colleghi, ci sarebbe già stato un viaggio di Braida a Monaco per incontrarsi con Rummenigge senior. Sembra esserci l’idea di proporre Massimiliano Allegri come successore di Tuchel. L’allenatore toscano potrebbe lasciare la Juventus e il suo agente, Giovanni Branchini, è a sua volta in ottimi rapporti con il dirigente tedesco.

Braida conosce bene Allegri per averci lavorato assieme al Milan tra il 2010 e il 2013. Tra i due c’è stima reciproca e non bisogna escludere che possano ripartire assieme dal Bayern. Comunque, ad oggi, non sembra essere ancora concreta la possibilità che il tecnico toscano si trasferisca in Germania.

La Juventus per bocca del direttore Cristiano Giuntoli lo ha sostanzialmente confermato per la prossima stagione, anche se sono insistenti le voci inerenti il divorzio e l’arrivo di Thiago Motta. Non rimane che attendere per capire cosa succederà. A Torino ci sono tanti tifosi che vorrebbero un cambiamento in panchina, qualcuno spera anche nel ritorno di Antonio Conte, a sua volta sogno di tanti milanisti.