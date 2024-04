Derby Milan-Inter in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo la deludente eliminazione in Europa League per mano della Roma, il Milan torna in campo in campionato e stasera affronta l’Inter. I nerazzurri possono assicurarsi matematicamente lo Scudetto in caso di vittoria, la squadra di Stefano Pioli deve evitare questa atroce beffa. Gli ultimi cinque derby sono stati vinti dai ragazzi di Simone Inzaghi, che ovviamente partono favoriti a San Siro.

21:18 Giallo anche a Martinez. 32′ – Ammonito Lautaro per intervento pericoloso con gamba alta su Tomori.

21:16 Milan pericoloso con Leao 29′ – Ripartenza rossonera, Musah serve bene Leao, che dall’interno dell’area calcia di sinistro e trova la respinta di Sommer. Il portoghese poteva fare meglio.

21:10 Milan-Inter 0-1: nerazzurri vicini al raddoppio 25′ – Lautaro Martinez si mangia il 2-0: sul cross ottimo di Dimarco calcia malissimo a pochi metri dalla porta. L’argentino era smarcato e non contrastato.

21:09 Barella ammonito 22′ – Cartellino giallo a Barella per fallo netto su Hernandez.

21:05 Milan-Inter 0-1: gol di Acerbi 18′ – Acerbi di testa non sbaglia a pochi passi dalla porta. Corner di Dimarco, Pavard devia di testa e trova l’ex Lazio smarcato. Incredibile disattenzione rossonera.

21:00 Hernandez impreciso 15′ – Theo prova la conclusione mancina da fuori area, pallone ampiamente fuori.

20:54 Primo squillo nerazzurro. 8′ – Assist di Darmian per Lautaro Martinez, che dall’interno dell’area calcia di prima intenzione e manda alto il pallone. 9′ – Scintille tra Adli e Mkhitaryan, rissa sfiorata. Il francese del Milan era andato a muso duro con Barella, che ha accentuato molto la caduta dopo un intervento di Theo.

20:50 Buon ritmo in campo 5′ – Ancora nessuna emozione particolare, tranne un importante recupero di Gabbia su Thuram dopo una palla persa da Adli.

20:45 Milan-Inter: derby iniziato! 1′ – Partiti a San Siro!