La Juventus sfida il Milan: duello di mercato per la rivelazione della Serie A

Il Milan lavora per portare a casa una delle rivelazioni della Serie A, ma si inserisce la Juventus: Giuntoli prova il colpaccio

In attesa di scoprire chi sarà la nuova guida tecnica in vista della prossima stagione, quella del lancio di un vero e proprio nuovo progetto per il Milan, la dirigenza rischia di vedersi beffata sul mercato. Uno dei grandi obiettivi per l’estate è finito infatti nel mirino della Juventus. Approfittando della distrazione rossonera, Giuntoli sta provando un colpo a sorpresa: un affare da non meno di 20 milioni.

Nonostante anche i bianconeri siano alle prese con una probabile rifondazione, con Allegri sempre più in bilico e Thiago Motta accostato con grande insistenza al club torinese, Giuntoli non vuole perdere troppo tempo e starebbe cominciando a pianificare con attenzione il prossimo mercato. Per certi versi il primo vero mercato per la Juve dal suo arrivo.

Non dovrebbero esserci grandi colpi, in casa bianconera. Fondi per poter arrivare a top player di livello internazionale, senza qualche cessione, non ce ne sono nelle casse. Tuttavia, Giuntoli sa individuare con grande acume i campioni dell’oggi e del domani, e tra i giocatori rivelazione della Serie A ne avrebbe già messo nel mirino uno dal potenziale ancora tutto da scoprire. Un calciatore da tempo seguito con attenzione anche dallo stesso Milan.

Milan, attenzione: sfuma il colpo dalla Serie A, la Juventus sta accelerando

Tra i tanti calciatori che in questa stagione sono riusciti ad attirare le attenzioni delle grandi squadre italiane ed europee, oltre ai gioielli del Bologna di Motta, sta trovando sempre più spazio anche Patrick Dorgu, laterale sinistro del Lecce protagonista di un campionato di altissimo livello.

Classe 2004, danese di origini nigeriane, Dorgu ha collezionato fin qui 27 presenze, con due gol già messi a segno. Un bottino da non sottovalutare per un ragazzo che sembra avere un futuro brillante davanti a sé e che il Milan ha individuato come possibile vice Theo Hernandez per il prossimo anno.

Ma la concorrenza è grande e, oltre a quella spagnola proveniente dall’Atlético Madrid, negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un netto inserimento della Juventus di Giuntoli, come riferito da Tuttosport. Per tutte le pretendenti resta però vivo un ostacolo non da poco: la valutazione che ne fa il club.

Per privarsi del proprio gioiellino, la società salentina non si accontenterà infatti di un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro. Tanti per il Milan, considerando che Dorgu arriverebbe in rossonero solo come vice. Ma tanti anche per una Juventus dalle casse non proprio floride. Anche per questo motivo la sensazione è che per decidere il suo futuro bisognerà attendere ancora, almeno fino al termine di questa lunga e stagione.