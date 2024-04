Il difensore al Real: cambio al centro per il Milan

Il Milan è pronto a mettere le mani su un nuovo difensore, possibile cessione del centrale: arrivano conferme dalla Germania. Il punto della situazione

Non sono previste rivoluzioni in estate da parte del Milan. Il club rossonero, contrariamente a quanto successo lo scorso anno, è pronto ad acquistare un giocatore per reparto, per migliorare un organico ritenuto forte.

La priorità è chiaramente la scelta del nuovo allenatore e con esso l’arrivo di un centravanti giovane, che possa fare la differenza fin dall’immediato. Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri sia quello di Joshua Zirkzee. Ma serve almeno un rinforzo importante anche in difesa, dove i numeri fanno capire che qualcosa non abbia funzionato.

Anche in questo caso c’è un preferito ed è Alessandro Buongiorno, pronto a lasciare il Torino al termine della stagione. In inverno Cairo ha alzato il muro, chiedendo 50 milioni di euro, in estate potrebbe lasciare i Granata per 35/40 milioni. L’inserimento di qualche contropartita tecnica potrebbe certamente aiutare l’affare. Così come l’eventuale partenza di qualcuno.

L’addio di Simon Kjaer appare ormai certo. Il danese, che avrebbe voluto rinnovare, rimanendo in rossonero, vedrà scadere il proprio accordo a giugno e si chiuderà così la sua avventura al Diavolo.

Non solo Kjaer

L’ex Palermo e Roma, però, potrebbe non essere l’unico a fare le valigie. Se dovessero arrivare offerte importanti per Pierre Kalulu e Malick Thiaw verrebbero certamente prese in considerazioni.

Proprio per quanto riguarda il centrale tedesco, che sabato è pronto a giocare dal primo minuto contro la Juventus, arrivano novità dalla Germania. Secondo la Bild, il tedesco, che ha una valutazione sui 30 milioni di euro, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Non è la prima volta che Thiaw viene accostato ai Blancos. Gli spagnoli, d’altronde, sono a caccia di un centrale giovane su cui puntare e l’ex Schalke 04 potrebbe essere il nome giusto.

I soldi incassati da Malick Thiaw, chiaramente, verrebbero reinvestiti per un nuovo centrale, con Buongiorno che avrebbe ottime possibilità di vestire il rossonero. Attenzione, però, ad altri profili come possono essere i francesi Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest, entrambi con accordi in scadenza il 30 giugno 2025, e con una valutazione non superiore ai 20 milioni di euro. Affari, dunque, a buon prezzo per un Milan che ha bisogno di migliorare la difesa a tutti i costi.