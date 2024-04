De Ketelaere, l’Atalanta ha deciso: l’annuncio ufficiale

Annuncio cruciale del dirigente dell’Atalanta su Charles De Ketelaere. Chiarissime le sue parole sul futuro dell’attaccante. Scelta presa.

Charles De Ketelaere rappresenta il più grande rimpianto del Milan degli ultimi anni? D’altronde, è stato l’acquisto più costoso dell’era Maldini-Massara. Ci sono voluti ben 36 milioni di euro per scipparlo al Club Brugge, e una volta arrivato a Milanello è stato accolto come l’acquisto più promettente delle ultime stagioni. Insomma, si pronosticava l’arrivo del nuovo Kakà al Milan, ma sappiamo bene tutti come sono andate le cose.

De Ketelaere con la maglia del Diavolo è stato uno dei più grandi flop di sempre. Da predestinato a fantasma, tanto in campo quanto a Milanello. Il talento belga ha perso presto i suoi poteri, e tra panchine e prestazioni anonime è finito recluso ad esubero della squadra. Colpa di Stefano Pioli? Per molti sì, ma c’è anche da dire che l’assetto tattico tipico dell’emiliano non era adatto per Charles. Quindi, qualche valutazione è stata toppata a monte.

Al Milan è venuto automatico trovargli presto una nuova sistemazione l’estate scorsa, e l’Atalanta è sembrata a tutti la migliore. Nessuno si sbagliava: De Ketelaere è sbocciato come il fiore più bello a Bergamo. Una seconda punta, il ruolo a lui più congeniale, e con Gasperini è diventato il giocatore che tutti in Italia si aspettavano. Bisogna ricordare che il belga è passato dal Milan all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto. La domanda che tutti si pongono è se verrà esercitato in estate.

La risposta è arrivata direttamente dall’Atalanta.

L’Atalanta a De Ketelaere: “Confermi casa a Bergamo”

L’Atalanta ha speso 3 milioni di prestito oneroso per avere De Ketealere l’estate scorsa. In estate, dovrà versare altri 24 milioni di euro se vorrà acquistare a titolo definitivo il belga. Le sensazioni generali della stagioni ci hanno detto che senza dubbio Charles debba restare a Bergamo, per sé stesso e per la squadra nerazzurra, che con lui in attacco ha acquisito tanto in termini di fantasia e pericolosità. E la conferma che tutto andrà secondo i piani è da poco arrivata.

Luca Percassi, l’Amministratore Delegato della Dea, ha parlato nel pre-partita di Atalanta-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’alto dirigente nerazzurro è stato chiaramente interrogato anche sul futuro di De Ketelaere, e la sua risposta è stata stupefacente: “Gli suggerirei di confermare casa a Bergamo; perché si sta molto bene qui”. Esistono parole più chiare di queste? De Ketelaere all’Atalanta oggi e anche domani!