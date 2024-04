De Zerbi-Milan, l’allenatore chiude le porte: “Nei prossimi giorni…”

Dichiarazioni cruciali da parte di Roberto De Zerbi e il suo futuro. A Sky Sports, l’allenatore ha allontanato le recenti voci di mercato.

Il Milan è impegnatissimo nella valutazione del nuovo allenatore. Che Stefano Pioli dirà addio al Milan a giugno è ormai certo. L’uscita dall’Europa League e il derby di Milano perso, l’ennesimo, hanno messo una pietra tombale sulle possibilità di permanenza dell’emiliano. Il casting di Zlatan Ibrahimovic, con la partecipazione di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, è già iniziato. Innumerevoli i nomi di allenatori accostati al Milan di recente. Le piste italiane, Antonio Conte e Thiago Motta, sembrano ormai tramontate.

Una lunga lista di tecnici stranieri è adesso al vaglio della dirigenza rossonera: Sergio Coincecao, Julien Lopetegui, Paulo Fonseca, Mark van Bommel, ma anche Xavi Hernandez, il quale però va adesso verso la permanenza al Barcellona. Ma se c’è un sogno che i tifosi tengono fisso quello porta a Roberto De Zerbi. L’attuale allenatore del Brighton, ex Sassuolo, è il vero desiderio dei sostenitori del Milan, e nulla esclude che non sia un’idea concreta del Milan, come affermato da diverse fonti di recenti.

D’altronde, Roberto De Zerbi aveva fatto intendere che il suo rapporto col Brighton fosse prossimo all’interruzione. Fattore che ha scatenato l’interesse di club europei, tutti importantissimi. L’ex Sassuolo è stato di recente accostato sì al Milan, ma anche e soprattutto a Liverpool, Manchester United, Barcellona e Bayern Monaco. Come stanno davvero le cose? Lo ha spiegato De Zerbi in persona ai microfoni di Sky Sports.

Parla De Zerbi: “Occhi solo sul Brighton”

Va sottolineato che Roberto De Zerbi ha un contratto col Brighton sino al 2026, e nelle ultime settimane, come accennato, c’è stata aria di rottura. Ma di recente, l’allenatore italiano è tornato a ribadire che il suo legame col club inglese è forte e che c’è voglia di proseguire insieme. Le sue parole a Sky Sports allontanano di fatto le possibili pretendenti al suo ingaggio in estate. Si è espresso così in merito De Zerbi:

“Sono nel mondo del calcio da 30 anni e so che se giochi bene o fai bene in panchina la gente parla di te e il mercato viene di conseguenza. Ho l’esperienza giusta per rimanere concentrato e tenere gli occhi solo sul Brighton, ho un contratto con il club e amo i miei giocatori. Di sicuro dobbiamo parlare del progetto da portare avanti perché la motivazione è alla base del mio lavoro. Non ho ancora parlato con Tony Bloom dei prossimi obiettivi e dei nuovi piani, ma ne parleremo nei prossimi giorni”.