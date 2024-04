Milan, ritorno di fiamma per il bomber: costa meno di 20 milioni

Il Milan torna a bussare alla porta per questo centravanti, che già in passato era stato sondato e cercato dal club di via Aldo Rossi.

Sono ormai diverse settimane che quando si parla di calciomercato in chiave Milan, tutta l’attenzione finisce immediatamente sulla ricerca del nuovo numero 9. Infatti Olivier Giroud è ormai prossimo all’addio, visto il contratto in scadenza e la volontà di chiudere la carriera oltre oceano.

Urge reperire come priorità assoluta un attaccante centrale, che sappia essere abile a dare profondità alla squadra e segnare gol pesanti, proprio come fatto dal centravanti francese fino a quest’anno. Non sarà facile e le osservazioni in tal senso hanno ancora bisogno di tempo, ma il Milan ha già una short-list da cui attingere.

Secondo molti organi di stampa il preferito del Milan per questo ruolo sembra essere Joshua Zirkzee, l’estroso e giovane attaccante del Bologna che però ha un costo superiore ai 40 milioni di euro, oltre alla presenza ingombrante del Bayern Monaco con il suo diritto di recompra. Ma non è l’unico nome che il club rossonero sta valutando in questi giorni.

La clausola rescissoria può aiutare il Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il Milan è tornato anche su un profilo che aveva seguito diversi mesi fa, dimostrando di essere ancora attratto dalle capacità del centravanti in questione. Parliamo di Serhou Guirassy, il bomber franco-guineano che milita nello Stoccarda.

Si era parlato di Guirassy in ambito Milan già per la sessione di mercato di gennaio. Un’idea poi lasciata in disparte, visto che i rossoneri hanno preferito non scombussolare la rosa e non effettuare grossi investimenti in inverno. Ma l’opzione torna di moda per l’estate: nuovi contatti recenti tra le parti e soprattutto una clausola rescissoria che avvantaggia le pretendendi.

È ancora valida la postilla sul contratto di Guirassy che permette di ingaggiarlo spendendo solo 17,5 milioni di euro. Una clausola che lo rende ancora più appetibile ed intrigante. Il Milan si è informato di nuovo per il 28enne, che ha dimostrato di non essere un fuoco di paglia, visto che continua a fare gol in Bundesliga con numeri impressionanti (25 reti in 24 presenze).

Il Milan è dunque interessato, ma la pista Guirassy non sarebbe quella preferita in assoluto dai dirigenti del club, che come priorità hanno forse attaccanti con altre caratteristiche. Ma il senso del gol e la qualità sotto porta del guineano non passa certo inosservata e lo rende appetibile per i rossoneri e per altri club del continente.