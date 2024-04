Retromarcia e addio Milan ufficiale, arriva il doppio annuncio

Le dichiarazioni del presidente spazzano via ogni tipo di dubbio. Non sarà al Milan il suo futuro, bensì in Spagna. Ecco tutta le verità

Sono arrivate le dichiarazioni del presidente, che hanno spazzato via ogni dubbio. Un annuncio atteso in queste ore che conferma come il suo futuro non sarà al Milan.

Stiamo parlando di Xavi, uno dei tanti profili accostati al club rossonero negli ultimi giorni. Il tecnico è un nome gradito alla dirigenza per la sua capacità di lavorare con i giovani, ma allo stesso con un curriculum importante.

Lo spagnolo nei mesi scorsi aveva di fatto annunciato l’addio, ma a Barcellona hanno sempre sperato nel poter vedere ancora Xavi sulla panchina del futuro. Ci erano stati dei contatti con altri tecnici, ma l’ex centrocampista continuava ad essere il preferito.

Così il pressing dell’ultimo periodo è andato a buon fine. Ieri è arrivato l’annuncio del ripensamento di Xavi e oggi Laporta ha confermato tutto intervenendo in conferenza stampa: “Sono soddisfatto nel comunicare che Xavi proseguirà la sua avventura al Barcellona – riporta gianlucadimarzio.com -. E’ una grande notizia. Ha parlato del suo addio, ma ieri ci ho parlato e mi ha trasmesso fiducia e ambizione. Per questo motivo, è una grande notizia per il Barcellona. È un blaugrana incontestabile e pensa sempre il meglio per questa società, questo è chiaro a tutti. Per i giovani ci deve essere un punto di riferimento, e non c’è nessuno meglio di Xavi per questo ruolo”.

Parla anche Xavi: “Stiamo lavorando bene, è un progetto vincente: anche i tifosi mi hanno fatto comprendere di dover continuare. A gennaio pensavo che andarmene sarebbe stata la decisione migliore, ma ora è diverso. Credo che questa sia la miglior decisione”.

La corsa per la panchina del Milan

Il Milan, dunque, dovrà guardare altro per la propria panchina. Come più volte raccontato, sarebbe Thiago Motta il profilo ideale per i rossoneri, ma l’ex centrocampista si è promesso sposo della Juventus e salvo clamorosi cambi di programma firmerà con i bianconeri.

Oggi in casa Milan ci sono diversi nomi sul tavolo e tra i profili che sembrerebbero pronti allo sprint finale ci sono Fonseca, con il quale ci sono stati diversi contatti, e van Bommel. Sullo sfondo resiste Lopetegui, ma l’idea non piace per nulla ai tifosi, che si sono detti pronti a contestare se non dovesse arrivare un profilo all’altezza del Milan. Il dopo Pioli deve portare il Diavolo a ridurre il gap con l’Inter, facendo uno step successivo. La mediocrità non può certo essere sinonimo di successo.