Milan, infortunio per Loftus-Cheek: le ultime sul centrocampista

Problemi anche per Ruben Loftus-Cheek nel corso di Juventus-Milan. Non arrivano buone notizie sul centrocampista rossonero. Di seguito i dettagli.

Non la miglior prestazione per il Milan di Stefano Pioli, che per l’ennesima volta ha messo in campo una prestazione più che scialba. Contro la Juventus è terminata 0-0, ma è certo che i bianconeri avrebbero potuto vincerla senza rubare nulla al Diavolo. Lo dice la partita in sé, con la squadra di Massimiliano Allegri andata più volte vicina al gol nel corso del secondo tempo. Solo uno splendido Sportiello ha salvato il Milan dal peggio.

Nel complesso, dunque, il risultato non è negativo per i rossoneri, per quanto visto in campo. Inutile dire che il Milan sembra aver perso ormai ogni motivazione arrivati a questo punto della stagione e con ogni obiettivo fallito, se non il secondo posto da difendere. E a rincarare la dose di negatività per il Milan sono ancora gli infortuni. Sottolineato che stasera a Torino erano assenti Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori, ma per squalifica.

Chi è che ha dato forfait, per infortunio, quello è stato Mike Maignan. Ha di fatto presidiato i pali Marco Sportiello, con una prova eccelsa per l’appunto. Il francese, invece, durante il riscaldamento pre-gara ha rimediato un affaticamento muscolare. Seguiranno novità sulle sue condizioni. Ma Maignan non è stato l’unico a procurarsi problemi fisici. Guai anche per Loftus-Cheek.

Infortunio Loftus-Cheek: cosa si è fatto

Maignan si è andato ad aggiungere in infermeria ai già acciaccati Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Luka Jovic, quest’ultimo fermatosi alla viglia del match contro la Juve (risentimento muscolare). A questi, probabilmente, va inserito anche Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, come riferito da DAZN, ha riportato un problema alla caviglia dopo un contrasto in campo con Adrien Rabiot. Non è un caso che sia stato sostituto all’82’ minuto del secondo tempo. Al suo posto è entrato il giovane Kevin Zeroli.

Quanto a Rubs, seguiranno ovviamente aggiornamenti che specifichino l’entità del problema fisico e gli eventuali tempi di recupero. Si spera che si sia trattato di una semplice contusione, ma questo lo sapremo meglio nelle prossime ore. Intanto, il Milan e i suoi tifosi rimangono nuovamente con l’acqua alla gola. Mancano 4 gare alla fine del campionato, e servirebbero tutti, soprattutto i titolari, per riuscire a mantenere alto l’onore del Diavolo. Cosa che non è stata fatta nella gara contro la Juve.