Repubblica – Sacrificio di lusso per il Milan: tre i candidati all’addio

Il Milan sarà probabilmente costretto a cedere un big nella sessione estiva per fare cassa e reinvestire il denaro in nuovi innesti.

In attesa di capire chi sarà effettivamente il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2024-2025, il club rossonero sta già delineando i piani per migliorare e rinforzare la propria rosa durante l’estate che verrà.

La proprietà RedBird agirà sotto i diktat già messi in chiaro lo scorso anno. Nessun investimento esagerato, obiettivi giovani e di prospettiva senza andare a prendere i cosiddetti ‘instant player’, ovvero calciatori ormai prossimi ai 30 anni che rischierebbero di non comportare un patrimonio futuro.

Per farlo, la società di Gerry Cardinale potrebbe emulare le mosse dell’estate 2023. Ovvero sacrificare un big della rosa milanista per poter fare plusvalenza e reinvestire il denaro sugli obiettivi primari. In particolare sul centravanti che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud al centro dell’attacco titolare.

Milan, uno di questi tre partirà per fare plusvalenza

Secondo quanto riferito oggi da La Repubblica, il sacrificato di lusso del Milan sarà un titolarissimo della formazione di Pioli. La scelta ricadrà con ogni probabilità su uno di questi tre nomi: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Vale a dire i tre calciatori rossoneri che vantano un maggior valore di cartellino sul mercato.

Tutti e tre i suddetti fuoriclasse vengono valutati dal Milan una cifra vicina ai 100 milioni di euro, in particolare l’attaccante portoghese che ha rinnovato il suo contratto solo un anno fa e percepisce uno stipendio intorno ai 7 milioni netti a stagione. Inoltre va detto che tutti i calciatori citati hanno già diverse richieste ed apprezzamenti concreti nei loro confronti.

Ad esempio sia Maignan che Theo sono sul taccuino del Bayern Monaco, che ha bisogno di trovare sia un portiere titolare sia un terzino sinistro di qualità. Il Milan però intende cedere soltanto una delle sue stelle e dovrà fare muro per resistare ad ulteriori assalti. Leao invece piace a mezza Europa: PSG, Chelsea, Manchester City, Barcellona. Tanti i top club sulle tracce del numero 10 rossonero.

L’intenzione è replicare dunque l’operazione Sandro Tonali dello scorso anno: cedere a cifre importanti uno dei propri titolari e reinvestire il ricavato in operazioni intelligenti e di prospettiva. Con l’introito giunto dal Newcastle, la scorsa estate il Milan è riuscito ad acquistare almeno 3-4 giocatori di livello. Lo stesso si proverà a fare nel 2024, con occhio particolare sul futuro centravanti.