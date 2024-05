Theo-Bayern, dalla Germania: sta arrivando l’offerta

Arrivano novità sul futuro del terzino francese: c’è una squadra estera che è intenzionata a fare un investimento per comprarlo in estate.

Theo Hernandez è molto legato al Milan, nel quale è approdato nell’estate 2019 dopo il blitz in Spagna di Paolo Maldini. Proprio con quest’ultimo si era creato un rapporto speciale che aveva anche aiutato a rinnovare il contratto nel febbraio 2022. Anche se l’addio della leggenda rossonera lo ha un po’ spiazzato, il legame con il club è rimasto forte.

Il terzino francese è uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi. Anche se non è mancata qualche critica per alcune prestazioni sottotono, rimane tra i preferiti. Inoltre, lui a Milano si trova benissimo. Ha una stabilità importante anche nella sua vita privata, è legato alla compagna Zoe Cristofoli da anni e assieme hanno un figlio, Theo Junior. Ovviamente, per rimanere a giocare nel Diavolo tutto questo può non bastare.

L’ex Real Madrid ha un contratto che scade a giugno 2026 e il Milan vorrebbe rinnovarlo. Senza firma, sarebbe un po’ rischioso tenere il giocatore, perché una cessione nel 2025 comporterebbe un incasso minore di quello possibile oggi e ci sarebbe anche l’eventualità di un addio a zero l’anno successivo. Quest’ultimo scenario sembra poco probabile, però nel calcio non si può mai escludere nulla al 100%.

La dirigenza rossonera proverà a stipulare un nuovo accordo con l’agente Manuel Garcia Quilon. Attualmente Theo percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni netti annui, servirà uno sforzo economico per arrivare alla fumata bianca. Non è chiaro fino a qualche limite il Milan si voglia spingere per blindare il proprio vice-capitano. Si può ipotizzare un’offerta che potrebbe arrivare a 5,5-6 milioni a stagione, però la trattativa non sembra essere entrata ancora nel vivo.

Intanto, dall’estero non mancano indiscrezioni su un possibile trasferimento del nazionale francese. Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland ha spiegato che il Bayern Monaco è ancora molto interessato e che si sono già svolti diversi colloqui. Hernandez avrebbe dato la sua disponibilità a un trasferimento in Baviera nel prossimo calciomercato estivo.

Non c’è ancora stato un contatto diretto tra i club, non è iniziata una trattativa. L’operazione dipenderà dal futuro di Alphonse Davies, che da mesi viene dato come promesso sposo del Real Madrid. Inoltre, il nuovo allenatore del Bayern Monaco inciderà nella scelta. Il club tedesco si aspetta di dover spendere oltre 60 milioni per strappare Theo al Milan. In questi mesi in Italia si è parlato di un prezzo da circa 100 milioni fissato dalla società rossonera. Vedremo se partiranno dei negoziati nelle prossime settimane.

🚨🆕 News Theo #Hernández | FC Bayern is still very interested as revealed in March. Several talks took place. His signals : He would be ready for a move to FC Bayern in summer!

➡️ But: Still no direct contact between the clubs. No negotiations yet

➡️ A transfer depends on… pic.twitter.com/LsDGTtE50g

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 10, 2024