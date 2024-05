Olimpiadi: Italia da sogno, la prima medaglia è già ad un passo

In vista delle Olimpiadi 2024 di Parigi l’Italia ha già un bel vantaggio per quanto riguarda questa disciplina, storicamente fortunata.

Il mondo dello sport è assolutamente variegato e ricco di discipline diverse l’una dall’altra. Non bisogna pensare solo ad attività dove la fisicità, lo sforzo atletico e l’elasticità ne fanno da padroni, come nel caso degli sport di squadra o della maggior parte delle discipline individuali. Vi sono anche specialità più statiche dove sono più importanti la precisione, l’equilibrio e la concentrazione.

Come ad esempio il tiro con l’arco, uno sport affascinante e storico, che in Italia vanta un’ottima tradizione. Sono tanti i centri sportivi dove si pratica arco nel nostro paese, non a caso negli ultimi decenni sono giunti risultati molto importanti a livello internazionale.

In vista delle Olimpiadi 2024 di Parigi, che scatteranno ufficialmente il 26 luglio prossimo, si nutrono grandi speranze sugli arcieri azzurri che prenderanno parte alla kermesse mondiale. Intanto nei giorni scorsi è arrivato un responso molto importante e positivo proprio per il movimento di tiro con l’arco italiano, che conferma quanto il team azzurro sia tra i favoriti per andare a medaglia.

Tiro con l’arco, che risultato per gli azzurri

Ottimo tassello messo dagli arcieri dell’ambito maschile di tiro con l’arco, durante i campionati europei che si stanno svolgendo ad Essen, in Germania. Una manifestazione che ha un doppio valore: sia assegnare il titolo di campione continentale individuale ed a squadre, sia ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi.

Un’impresa raggiunta solo in parte per gli italiani. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi sono approdati alla finalissima dell’Europeo, nonostante un cammino a volte più tortuoso del previsto. I tre arcieri azzurri con questo traguardo hanno conquistato la qualificazione ai giochi olimpici, dimostrando come il movimento italiano di arco sia tra i più floridi del continente, con l’obiettivo di andare a medaglia a Parigi.

Peccato però che i rivali della Francia abbiano stravinto la finalissima nella mattinata di domenica 12 maggio, battendo con un 6-0 secco l’Italia e conquistando così il titolo europeo. Ma intanto c’è la soddisfazione per il team maschile di potersi giocare le proprie carte tra circa due mesi sotto la Tour Eiffel.

Meno positiva l’avventura del team femminile azzurro, composto da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Le ragazze sono state sconfitte dalle rivali francesi in semifinale e dovranno riprovare a conquistare il pass olimpico nel torneo di qualificazione di Antalya. Ma le impressioni sono ottimistiche e c’è tutto il tempo per raggiungere il traguardo.