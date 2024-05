F1 gratis in tv, decisione storica e tifosi in festa

Formula 1 gratis in tv per il Gran Premio tanto atteso: i tifosi sono in festa, è una decisione mai presa prima d’ora. Ecco tutti i dettagli utili da sapere.

La Formula 1 sta tornando con il prossimo impegno della stagione 2024. Per questo GP, che riguarda noi italiani da molto vicino, ci sono novità molto importanti! Sarà infatti possibile assistere allo spettacolo di Ferrari, Red Bull e co. in tv gratis! Ecco le ultime novità.

La Formula 1 si prepara al prossimo appuntamento: finalmente, in questo 2024, torna a essere disputato il Gran Premio di Imola. Nel 2023 infatti questa tappa è stata purtroppo cancellata a causa dell’alluvione che ha martoriato l’Emilia Romagna. Il territorio non vede perciò l’ora di riaccogliere la competizione, i tifosi non stanno più nella pelle e la lotta per accaparrarsi i biglietti è stata in questo senso serratissima.

All’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è quasi tutto pronto: domenica 19 maggio i piloti torneranno a sfidarsi e la speranza è che la Ferrari, in casa sua, possa fare del proprio meglio. Proprio a proposito di quest’evento è poi arrivata un’altra notizia: è ufficiale, il GP verrà trasmesso anche in chiaro gratis! Ecco tutti i dettagli.

Formula 1, ecco tutto quello che c’è da sapere sul GP di Imola: verrà trasmesso gratis

In Emilia Romagna si tornerà a disputare tre sessioni di prove libere seguite, dopodiché si passerà per le Qualifiche e infine sarà la volta del Gran Premio. Ma la vera notizia, in un certo senso, è che tutto questo sarà possibile vederlo anche in TV gratis! Andrà ovviamente in onda su ‘Sky Sport F1’ ma non solamente.

Per la prima volta in questo Mondiale 2024 le Qualifiche e l’intera Gara saranno infatti trasmesse in diretta in chiaro anche su ‘TV8’. Vediamo allora insieme tutti gli impegni al livello di giorni e orari: ovviamente la Gara F1 vera e propria andrà in onda a partire dalle ore 15:00 appunto su ‘Sky Sport F1’ e ‘TV8’.

Per le Prove Libere la F3 partirà venerdì alle ore 09:55; a seguire ci saranno le Prove Libere della F2 alle ore 11:05. Alle ore 13:30 ci saranno le Prove Libere 1 della F1. E poi nel pomeriggio Le Prove Libere 2 alle 15.05, alle 16:00 e alle 17:00. Per la F1 altre Prove Libere anche sabato 18 maggio alle 12.30.

Per quanto riguarda le Qualifiche, queste si svolgeranno sabato 18 maggio rispettivamente: alle 10.05 alle 14:15 e alle 16:00. Infine, la gara domenica 19 maggio alle 15.00.