In casa Ferrari stentano a crederci: possibilità assurda per il futuro di Sainz

Lo spagnolo rischia di incorrere in uno scenario clamoroso. Ecco cosa può succedere da qui a breve

La Formula 1 si prepara a sbarcare in Europa. Manca ormai meno di una settimana al settimo appuntamento stagionale che si correrà ad Imola. In Italia Verstappen cerca il ritorno alla vittoria dopo il secondo posto di Miami dietro a Lando Norris. Nel frattempo, però, Charles Leclerc è alla ricerca di una vittoria che, ad Imola, potrebbe arrivare grazie al pacchetto di aggiornamenti portato dalla Scuderia di Maranello.

Stesso discorso per Carlos Sainz, che una vittoria l’ha già trovata a Melbourne, e che tuttavia sta cercando di mantenere il trend di prestazioni positive nel tentativo di trovare una monoposto per le prossime stagioni. Il mercato per il pilota spagnolo della Ferrari è aperto, ma attenzione al tempo e ai ragionamenti, perchè rischia di perdere il treno mentre gli altri team lavorano.

Red Bull e Mercedes occupano, chiaramente, una fetta bella grossa del mercato. I due team sono alla ricerca di un pilota per sostituire sicuramente Lewis Hamilton uscente dalla Mercedes, e molto probabilmente Sergio Perez, potenziale addio alla Red Bull.

Sainz indeciso, lo spagnolo rischia parecchio: lo scenario

Tra i principali nomi c’è chiaramente anche quello di Carlos Sainz. Lo spagnolo, che a fine stagione dovrà dire addio alla Ferrari, rappresenta un obiettivo concreto per i team, che vorrebbero approfittare di un pilota solido e reduce da una bella esperienza a Maranello.

C’è però uno scoglio. Carlos Sainz è “promesso” all’Audi per la stagione 2026. Nel frattempo, però, dovrebbe approdare al team Sauber, di fatto perdendo un anno in una scuderia non competitiva. Ecco quindi che l’indecisione di Sainz potrebbe, in questo modo, fargli perdere il treno Red Bull o Mercedes che, intanto, non stanno perdendo tempo alla ricerca dei piloti. Mercedes, ad esempio, ha messo nel mirino Kimi Antonelli ma anche Esteban Ocon ed, eventualmente, Mick Schumacher. Per il tedesco ci sarebbe anche uno spiraglio in Alpine, team con il quale già corre nel WEC.

Per la Sauber/Audi ci sarebbe anche Pierre Gasly, che vorrebbe dire addio ad una Alpine ormai per nulla competitiva. Attenzione, però, a Sainz e alla sua decisione. Giunti ormai a maggio non c’è più tempo da perdere in vista della prossima stagione. Lo spagnolo dovrà prendere una decisione netta, e magari la sua scelta sbloccherà tutte le altre.