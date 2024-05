Sinner accusato duramente, i tifosi si infuriano

Si è scatenata la bufera attorno a Jannik Sinner nelle ultime ore dopo le bollenti dichiarazioni di un ex campione della racchetta: tifosi furiosi

Agli Internazionali di Roma, un successo in termini di pubblico, partecipazione e spettacolo, il grande assente è stato Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è stato costretto al forfait a Madrid per via di un problema all’anca e poco dopo ha annunciato di essere costretto a saltare l’Atp 1000 della Capitale per quanto gli dispiacesse.

A distanza di giorni, il torneo va avanti senza i primi tre al mondo – anche Alcaraz ha dovuto pensare alla salute e Djokovic è stato eliminato ai primi turni -, ma non si smette di parlare della causa dell’assenza del fenomeno italiano della racchetta, anche con un po’ di preoccupazione. Stavolta, però, sono arrivate delle critiche parecchio discutibili e non da una persona qualsiasi.

Infatti, a scagliarsi contro il campione di San Candido è stato Andy Roddick, che è stato anche ex numero uno al mondo nel ranking Atp. Ha parlato di Sinner durante il podcast ‘Served with Andy Roddick’ e ha esposto una strana teoria, secondo la quale il ragazzo “ha aggravato il suo infortunio lavorando per tutto il tempo in palestra durante il torneo di Madrid, oltre al giocare”.

Roddick incolpa Sinner, cosa è successo

Il problema all’anca, quindi, secondo Roddick, sarebbe il risultato del troppo lavoro fisico effettuato. Poi ha anche spiegato: “C’è molto stress nel tennis moderno. Il fatto che un tennista come Sinner decida di fare un allenamento completo in palestra durante un torneo cosi importante dà da pensare”.

Sicuramente lo sport è cambiato, anche i metodi di preparazione agli eventi, ma il numero 2 al mondo segue protocolli concordati con il suo staff e che gli stanno dando grossi benefici sotto il profilo della crescita fisica e delle performance. Poi, gli infortuni fanno parte del gioco e spesso non si può far nulla per evitarli.

Resta il fatto che molti tifosi non l’hanno presa per nulla bene, soprattutto dall’Italia, e si sono scagliati via social contro Roddick per le sue dichiarazioni, a dir il vero un po’ eccessive. Intanto, Sinner resta calmo e sta lavorando al J-Medical per tornare ben presto in campo: la scalata per diventare il numero uno al mondo sta arrivando nel vivo e, oltre ogni polemica, il tennista italiano meriterebbe un traguardo così prestigioso.