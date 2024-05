Lo scatto toglie ogni dubbio: svelato il destino di Sinner

Uno scatto sui social toglie i dubbi su Jannik Sinner e sul prossimo futuro del tennista altoatesino: tifosi in fibrillazione

Lo sport italiano è in attesa di una estate dalle grandi emozioni, con tanti fronti che possono regalare soddisfazioni a non finire. Inizieranno a breve gli Europei 2024, con la Nazionale di Luciano Spalletti che proverà a difendere al meglio il ruolo di campione d’Europa. Poco prima, ci saranno gli Europei di Atletica a Roma, preambolo emozionante delle Olimpiadi di Parigi. E come dimenticare i tanti appuntamenti del tennis, con Jannik Sinner che sogna un traguardo storico.

La delusione e la preoccupazione per la sua rinuncia agli Internazionali di Roma, dopo il ritiro a Madrid, hanno lasciato spazio alla speranza, nel cuore dei tifosi, dato che gli intrecci di risultati hanno avvicinato per l’azzurro la possibilità di diventare a breve numero uno del mondo. Jannik infatti ‘vede’ la vetta del ranking ATP e la possibilità del sorpasso a Djokovic.

Il serbo è uscito malamente a Roma, seguito a ruota da Medvedev, che vincendo al Foro Italico e a Parigi si sarebbe assicurato il ritorno al primo posto in classifica. Adesso, sappiamo che Jannik potrà essere primo dopo il Roland Garros, anche senza scendere in campo a Parigi, se Djokovic non raggiungesse almeno la finale.

Naturalmente, tutti sperano che invece Jannik possa esserci, sulla terra rossa parigina, e avvicinare ulteriormente l’obiettivo. Anche se il problema all’anca va gestito nel migliore dei modi, per evitare rischi successivi, come ben spiegato dallo stesso Sinner. Un indizio, chiarisce quali saranno le prossime mosse.

Sinner suona la carica: l’indizio social di Cahill

Sinner si è avvalso anche delle cure del J-Medical, per valutare al meglio la sua situazione e provare a rimettersi in condizione, senza forzare, per la prova del Grande Slam a Parigi. C’è un dettaglio che squarcia l’incertezza e fa sperare che Jannik possa farcela.

Una foto postata nelle storie Instagram dal suo allenatore Darren Cahill ritrae valigie e una racchetta, segno che il tecnico si sta mettendo in viaggio per raggiungere Jannik e riprendere a lavorare sul campo. A questo punto, può farsi largo un cauto ottimismo sulla possibilità di scendere in campo al Roland Garros, per scrivere un’altra pagina leggendaria per il tennis italiano.