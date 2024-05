Sorpasso di Zverev in classifica: mondo del tennis sbigottito

Un’edizione anomala quella in corso degli Internazionali d’Italia. Tra defezioni ed eliminazioni eccellenti, Alexander Zverev si è tolto una bella soddisfazione

L’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia è stata senz’altro tra le più sorprendenti dell’ultimo decennio. Tra forfait dei protagonisti più attesi (Alcaraz e Sinner) ed eliminazioni in serie di alcuni dei possibili favoriti, al Foro Italico trionferà certamente un outsider.

Anche a Roma, Daniil Medvedev non è riuscito a bissare la vittoria ottenuta precedentemente in uno stesso torneo. Ormai è una costante nella carriera del tennista russo che ha vinto 20 titoli in carriera ma mai nessuno per due volte. Da campione in carica degli Internazionali, Medvedev è stato eliminato sorprendentemente agli ottavi di finale da Tommy Paul, non certo uno specialista della terra battuta.

Nel trionfo dello scorso anno, Medvedev aveva superato Alexander Zverev in una combattuta semifinale disputata sul Campo Centrale. Il tedesco, a differenza del collega, è riuscito a bissare almeno il risultato ottenuto a Roma nell’edizione 2023, togliendosi un’ulteriore soddisfazione anche a livello statistico.

Zverev entra in una speciale top ten

Con il quarto di finale disputato e vinto contro Taylor Fritz, Zverev è entrato nella top ten di una speciale graduatoria relativa ai Masters ovvero quella con i migliori dieci tennisti che hanno ottenuto più qualificazioni ai quarti in questa categoria di tornei.

Con quello di Roma, Zverev ha raggiunto quota 28, appaiando Michael Chang in decima posizione. Inevitabilmente, anche in questa classifica non mancano coloro che hanno dominato il Tennis ATP nel nuovo millennio.

Non a caso, in prima posizione c’è Rafa Nadal a quota 99. Il fuoriclasse maiorchino precede, sul podio, Djokovic a 94 e Federer a 87. Considerando l’ormai prossimo ritiro di Rafa, non è escluso che Djokovic possa superarlo, anche se le condizioni attuali del serbo e i propositi di una programmazione più centellinata, rendono difficile un traguardo comunque potenzialmente alla portata.

Al quarto posto c’è Andy Murray con 51 quarti di finale. Anche lo scozzese sta per chiudere la sua carriera con l’annuncio già ufficializzato del ritiro programmato dopo lo Us Open. Tre tennisti sono presenti alla quinta posizione a quota 45 ovvero Pete Sampras, David Ferrer e Thomas Berdych.

Scorrendo la graduatoria, troviamo anche Agassi a 44 e Roddick a 35. Quest’ultimo precede proprio Zverev, destinato a superarlo prossimamente. Più lontano, invece, il sorpasso ad Agassi che precede il tedesco di 16 lunghezze, un gap colmabile solo in più annualità.