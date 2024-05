Tegola Theo Hernandez, il Milan resta senza parole

Tegola Theo Hernandez all’orizzonte per il Milan: il terzino francese fa spaventare i tifosi del club rossonero, ecco cosa sta succedendo.

Theo Hernandez è uno dei punti fermi del Milan e su questo non ci piove. Allo stesso tempo, è inevitabile sottolineare come anche il terzino sinistro francese si sia reso protagonista di una stagione abbastanza deludente nel complesso. Su di lui, neanche a dirlo, si registrano sempre delle grandi aspettative, perché nel corso del tempo ha dimostrato di avere delle doti da fuoriclasse.

Ragion per cui Stefano Pioli non ha praticamente mai rinunciato al suo impiego all’interno del rettangolo verde di gioco. Theo Hernandez ha risentito dell’andamento altalenante del team lombardo, che in questa stagione avrebbe dovuto quantomeno tenere testa all’Inter campione d’Italia. Invece il campo sovrano ha raccontato una storia ben differente.

Il Milan ha nuovamente bisogno di crescere: tanto per cominciare, è necessario prendere una decisione definitiva sul futuro della panchina. Di nomi ne sono circolati parecchi, con la società che ha fatto marcia indietro su Lopetegui dopo la rivolta popolare. Una volta stabilito l’allenatore che raccoglierà l’eredità di Pioli, poi si procederà a delineare le sorti della squadra rossonera.

E senza dubbio il tema riguardante il destino di Theo Hernandez è uno dei più scottanti al momento. Il laterale ex Real Madrid, che nell’annata sportiva corrente finora ha messo a referto 5 reti e 4 assist in 31 gare di Serie A, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.

L’entusiasmo nell’ambiente Milan è calato vistosamente negli ultimi mesi, di conseguenza non è affatto da escludere che Theo si convinca ad intraprendere una nuova avventura altrove. E non dimentichiamo che il calciomercato rossonero si basa sull’auto-finanziamento, quindi per comprare è fondamentale cedere.

Milan, rinnovo Theo Hernandez in salita: l’addio è possibile

Ecco che il prossimo sacrificato potrebbe essere proprio Theo Hernandez, anche perché la trattativa per il rinnovo dell’accordo scritto è tutt’altro che in discesa. Il calciatore transalpino, infatti, vorrebbe uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione, dato che al momento ne percepisce “soltanto” 4.

La richiesta, dunque, è abbastanza elevata e il club targato Gerry Cardinale, a queste condizioni, preferirebbe non accontentare Theo ed il suo entourage. Perciò il terzino dovrà abbassare le pretese, altrimenti l’ipotesi relativa ad una separazione in estate tra le parti in causa diventerà sempre più probabile (prezzo intorno ai 70 milioni di euro).

A tal proposito, su Theo Hernandez c’è la pericolosa ombra del Bayern Monaco, considerando che Alphonso Davies ha trovato un’intesa di massima con il Real Madrid. E il gioiello di proprietà del Milan sarebbe molto probabilmente il rimpiazzo ideale. Staremo a vedere cosa succederà.