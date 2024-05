Mazzata sui diritti tv: rivoluzione totale in Serie A

Novità in vista per la prossima stagione, potrebbe cambiare tutto: tifosi furiosi per quello che sta succedendo

La stagione 2023/2024 del campionato di Serie A si avvia verso la conclusione e, nonostante la pausa a cui le squadre vanno incontro, si inizia già a parlare della prossima. In realtà, tuttavia ci sono ancora diversi verdetti da assegnare per il campionato ancora in corso.

L’Inter, fresca vincitrice dello scudetto che le ha regalato la seconda stella sul petto, osserva spettatrice la lotta per i posti in Europa. Milan, Bologna e Juventus sono già certe di un posto nella prossima Champions League. Resta da capire chi potrà accedere all’Europa League e chi alla Conference League, in attesa anche delle rispettive finali a cui prenderanno parte Atalanta e Fiorentina. Nella parte bassa, invece, la Salernitana è già matematicamente retrocessa in Serie B, con diverse squadre che lottano per non finire tra gli ultimi insieme ai granata.

Nel frattempo, è notizia di poche ore fa l’aumento dei prezzi da parte di Dazn, detentrice dei diritti televisivi per le partite della Serie A.

Serie A, Dazn alza i prezzi: le tariffe per la prossima stagione

La prossima sarà la prima delle cinque stagioni previste dal nuovo accordo che la Lega Serie A ha stipulato con Dazn. UN accordo che, grazie al sistema delle “revenue sharing” dovrebbe portare ad un incasso record di circa 960 milioni di euro nelle casse dei club italiani. Approfittando dell’esclusiva, al netto di tre partite a settimana trasmesse anche da Sky, Dazn ha deciso di aumentare i prezzi dell’abbonamento. Ma di quanto?

Saranno tre i pacchetti disponibili sulla piattaforma: Start, Standard e Plus. Il primo avrà un costo di 8,25 euro o di 11,99 euro al mese (se si sceglie il pass annuale o la formula rateizzata in 12 mesi). Il pacchetto standard avrà un costo di 29,90 euro al mese o di 34,99 euro mensili sempre in base alla scelta della modalità di pagamento. Infine il pacchetto plus, da 42,95 o 59,99 euro al mese. Ma quali sono le principali differenze tra i vari pacchetti? Innanzitutto le competizioni disponibili aumentano, chiaramente, in base al pacchetto, così come la possibilità di vedere su più dispositivi in contemporanea.

Attenzione perché questa decisione ha scatenato la furia degli utenti, per cui potrebbero arrivare nuove comunicazioni e modifiche ai costi nelle prossime settimane.