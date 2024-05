Allarme Ferrari, l’annuncio scioglie ogni tipo di dubbio

Idee chiare in casa Ferrari, ecco la decisione sul futuro a breve termine. Tutti i dettagli

Il settimo appuntamento stagionale della Formula 1 si è concluso. La prima gara europea dell’anno, in Italia sul circuito di Imola, l’ha portata a casa, tanto per cambiare, Max Verstappen, dietro di lui Lando Norris e Charles Leclerc. Una gara che per la maggior parte non ha riservato grandi colpi di scena salvo, nei giri finali, una lotta a distanza tra Norris e Verstappen. Il britannico ha provato a raggiungere l’olandese al primo posto con una clamorosa rimonta di quasi 7 secondi in pochi giri.

Risultato, tutto sommato, positivo per la Ferrari che conferma di aver fatto dei passi in avanti e piazza Leclerc al secondo posto del mondiale piloti. C’è però comunque tanto ancora da migliorare, come ha spiegato Fred Vasseur al termine della gara.

“Impossibile sorpassare, in queste condizioni puoi solo mettere pressione a chi ti sta davanti“, ha commentato il team principal Ferrari. “Ho sensazioni contrastanti, abbiamo fatto un passo in avanti ma l’ha fatto anche McLaren. Ora sono frustrato perchè penso che se avessimo trovato la prima fila in qualifica avremmo fatto doppietta in gara” ha proseguito.

Vasseur ha le idee chiare, ecco il programma per le prossime settimane

Tante le difficoltà accusate in pista dalla Ferrari soprattutto sulla velocità di punta. Fred Vasseur ha affrontato anche questo tema, analizzando le prestazioni del nuovo pacchetto di aggiornamenti.

“Lo comprenderemo meglio quando andremo su piste con diversi tipi di curve e diverse velocità di percorrenza. Bisogna anche considerare che la gestione degli pneumatici e la messa a punto sono forse più importanti degli aggiornamenti stessi. Dobbiamo accelerare lo sviluppo. Pensate se qualcuno dovesse riuscire a portare un aggiornamento una gara prima. Riuscirebbe a passare dalla quinta alla prima posizione. Dobbiamo accelerare tenendo conto che non stiamo cercando più i cinque decimi di miglioramento ma il singolo decimo, dobbiamo essere sicuri che ciò che portiamo funzioni”, ha commentato Vasseur.

“Il distacco si è ridotto molto, non capita spesso di avere sei o otto auto che possono vincere una gara. Ciò significa che puoi passare dalla prima all’ottava posizione. OR>a dobbiamo concentrarci su Monaco senza pensare al campionato, gara dopo gara”. Parole importanti quelle del team principal Ferrari che conferma il lavoro che a Maranello stanno svolgendo ma analizza anche un grosso cambiamento nell’intera Formula 1. Il gap con Red Bull non è più così ampio.