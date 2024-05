F1 in chiaro in tv: il nuovo programma del circus

Nessuna pausa per il circus, da Imola si vola direttamente a Monte Carlo! Ecco giorni e orari dell’intero weekend.

La Formula 1 ha archiviato il settimo appuntamento stagionale e si prepara ad affrontare una settimana no-stop. Ad Imola ha trionfato Max Verstappen al termine di un Gran Premio che era partito nel più classico dei modi per il campione olandese ma è terminato con un brivido. A pochi giri dalla fine, infatti, Lando Norris ha iniziato a spingere e ha recuperato quasi 7 secondi a Verstappen che si è ritrovato, ad un giro dalla fine, il britannico attaccato.

Dietro di loro le Ferrari che, con qualche difficoltà, hanno chiuso al terzo e quarto posto. Il pacchetto di aggiornamenti ha dimostrato che il gap con Red Bull è leggermente meno ampio, ma che c’è ancora molto lavoro da fare. Al netto di due buone sessioni di prove libere e di un buon passo gara, le due monoposto di Maranello si sono dimostrate meno performanti in qualifica e, in gara, sul dritto.

L’intero circus, però, si sposterà direttamente a Monte Carlo, occasione per le due rosse di approcciare ad un circuito pieno di curve dove potrebbero andare più forti.

La Formula 1 vola a Monte Carlo: gli orari del GP

I 91 millesimi che hanno separato i primi tre piloti in qualifica ad Imola lasciano presagire un grande spettacolo nel prossimo Gran Premio della stagione, nel Principato di Monaco.

Si parte venerdi 24 maggio alle 13.30 con le FP1 e alle 17.00 con le FP2, in diretta su Sky Sport F1. Il terzo turno di prove libere partirà il sabato 25 maggio alle ore 12.30, per poi lasciare spazio alle qualifiche alle 16.00, in diretta su Sky Sport F1 e in differita su Tv8 alle ore 18.30. Semafori spenti alle ore 15.00 di domenica 26 maggio, come per le qualifiche in diretta su SkySport F1 ed in differita su TV8 alle 18.30.

L’anno scorso vinse Max Verstappen davanti a Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Le Ferrari chiusero il Gran Premio in sesta e ottava posizione. Attenzione perchè partire davanti nel circuito di Monte Carlo è fondamentale e Max Verstappen insegue il record assoluto considerando che, contando anche la pole position nell’ultimo GP del 2023, l’olandes si trova ad otto pole position consecutive. Ci saranno grosse motivazioni in pista, dunque, in uno dei weekend più emozionanti dell’anno.