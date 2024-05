Bomber low cost, il Milan brucia la concorrenza: che affare

Manca solamente una giornata al termine del campionato, con il Milan che sta già lavorando in vista del prossimo calciomercato estivo.

La Serie A è pronta a chiudere i battenti. Molti verdetti sono già state emessi, con diverse società che in questo modo possono già proiettarsi al futuro.

Tra queste troviamo ovviamente il Milan, qualificato da tempo alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera a breve dovrà decidere il futuro di Stefano Pioli, che al momento pare essere sempre più lontano dalla panchina del club lombardo. Oltre ad Antonio Conte e Roberto De Zerbi, con quest’ultimo che ha annunciato l’addio al Brighton, uno dei profili che più piace alla società è quello di Fonseca, ex tecnico della Roma.

Per quanto riguarda il calciomercato, invece, si lavora per portare a Milano un nuovo bomber visto l’addio di Giroud, che al termine della stagione volerà in America per disputare l’MLS. A tal proposito, la dirigenza rossonera pare aver individuato l’attaccante giusto da regalare alla piazza.

Il nuovo bomber per il Milan può arrivare dalla Germania: la clausola può aiutare

Come detto in precedenza, il Milan sta già lavorando per quanto riguarda la stagione del futuro. Non solo per quanto riguarda la panchina, ma anche per rinforzare la propria rosa.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, oltre all’addio di Giroud, la dirigenza dovrà valutare anche il futuro di Luka Jovic, protagonista di nove reti in ventinove partite disputate tra campionato e coppe. Tra i tanti profili monitorati, stando a quanto riporta calciomercato.com, quello che più stuzzica è Serhou Guirassy, classe 1996 di proprietà dello Stoccarda.

Il bomber guineano si è resto protagonista di una stagione stratosferica, che lo ha visto mettere a segno 30 reti in altrettante partite disputate. Le prestazioni fornite non sono passate inosservate, tanto che sulle sue tracce non c’è solo il club rossonero. A stuzzicare i club interessati è la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro presente nel contratto del ragazzo, che lo rende molto appetibile sul mercato. La concorrenza si preannuncia spietata, con il Milan che potrebbe decidere di muoversi in anticipo per non farsi trovare impreparato. In attesa di definire il futuro di mister Pioli, la dirigenza è pronta a muoversi per rendere la propria rosa ancora più competitiva.