Federer commovente, il ricordo manda in lacrime i tifosi

Cosa si nasconde dietro un match di tennis lo descrive bene Roger Federer, raccontando un ricordo che commuove i tifosi e fa tornare con la mente a un momento speciale della sua carriera.

Difficile credere che anche per lo svizzero Federer ci siano state tappe della carriera in cui sia stato più emotivamente esposto, siccome in campo con la racchetta è sempre apparso sicuro di sé o meglio ancora imbattibile. La sua amichevole rivalità con le altre due leggende dell’era moderna, ovvero Rafael Nadal e Novak Djokovic, ha appassionato grandi e piccini in una sfida senza tempo e rispetto alla quale è ancora impossibile definire chi sia favorito sull’altro. Ciascuno si è distinto con il proprio stile e stabilendo i propri record, per oltre un ventennio.

Amato e rispettato da tutti gli avversari e gli sportivi, nel 2022 Federer stringendo la mano del collega spagnolo ha disputato il suo ultimo match e si è ritirato dall’attività agonistica. Tuttavia, il 20 volte campione Slam è protagonista ancora nei circuiti e si prodiga nel panorama tennistico in vari modi, presenziando a eventi e sviscerando tanti momenti della sua carriera durante le interviste.

Tra i tanti successi in 1229 match disputati, uno è stato più speciale degli altri. Probabilmente nessuno poteva immaginarlo, ma il 42enne di Basilea lo racconta con emozione a ‘SiriusXM’ durante una lunga intervista.

Tennis, Roger Federer racconta del suo match più speciale: nessuno se l’aspettava

La sfida che è rimasta più impressa nella mente di Roger Federer si è disputata a Wimbledon nel 2001, erano gli ottavi di finale dell’affascinante competizione. L’avversario era Pete Sampras e per l’elvetico si trattava della prima volta assoluta nello Slam inglese. Nonostante ciò, riuscì a battere l’allora grande protagonista del tennis su erba, che aveva perso soltanto una delle ultime cinquantasette sfide a Londra.

“Potrebbe essere stata la mia partita preferita. Ero stato campione juniores a Wimbledon un paio di anni prima e quella è stata l’unica volta ho affrontato Sampras. Per me fu un sogno”, ha dichiarato Roger Federer. Un sogno perché confessa che proprio l’ex tennista “era il mio eroe”. Infatti conclude: “Sono felice di aver potuto giocare contro di lui”. Insomma, dei tanti match, ben novanta, durante i quali ha sfidato Nadal e Djokovic, Federer sceglie quello emotivamente più imponente per lui: la prima volta a Wimbledon e contro il suo idolo.