Il nuovo centravanti è Kean: tifosi sorpresi

Moise Kean pronto a lasciare la Juventus per una nuova squadra: scelta a sorpresa, i tifosi non riescono a crederci

Un’estate all’insegna della rivoluzione attende diverse big di Serie A. In primis la Juventus che ha cominciato con il cambio di allenatore: Massimiliano Allegri verrà rimpiazzato da Thiago Motta. Un primo grande passo verso il cambiamento. Nella stagione che vedrà la squadra bianconera far il ritorno ufficiale in Champions League, Cristiano Giuntoli è chiamato a rinforzare la rosa della Juventus.

Per farlo, però, sarà inevitabile un fattore: quello delle cessioni. Oltre alla difesa e al centrocampo, dove sono previsti diversi movimenti in entrata e in uscita, è l’attacco al centro di diversi rumors. Federico Chiesa vedrà scadere il suo contratto tra un anno: dagli ambienti bianconeri, senza rinnovo, saranno costretti a prendere in considerazione la cessione del figlio d’arte. Ma un altro profilo in bilico, che già lo scorso gennaio è stato ad un passo dal lasciare Torino, resta quello di Moise Kean.

L’attaccante classe 2000 è stato ad un soffio dalla firma con l’Atletico Madrid, salvo poi rimanere alla Juventus nonostante sia stato scarsamente impiegato da Allegri. Adesso la storia potrebbe ripetersi, con un’opzione in particolare nel futuro del centravanti italiano. Per Kean nel mese di gennaio vi sono stati intensi sondaggi anche da parte del Monza. Ora, però, può davvero cambiare tutto: la Juventus ha deciso di cederlo una volta per tutte.

Scambio con la Juve: arriva Moise Kean

Il 24enne di Vercelli, tra Serie A e Coppa Italia, ha accumulato sì 20 apparizioni ma appena 654′ in campo. Ecco quindi che Cristiano Giuntoli avrebbe intenzione di metterlo sul mercato: lo ha già offerto in Serie A.

Al Bologna, nello specifico, per tentare di far abbassare le pretese alla dirigenza rossoblù per il gioiellino Riccardo Calafiori. Il centrale è seguito anche dall’Inter ed in passato si è ritrovato pure in orbita Milan. A questo punto, però, la Juventus sembrerebbe potersi lanciare in netto vantaggio su tutti. Il Bologna dovrà quindi valutare se cedere il suo difensore ed eventualmente se accogliere Kean, che andrebbe a rimpiazzare Zirkzee sicuro partente nei mesi estivi. Il bomber ex Hellas Verona, però, piace anche ad altri club. Pure Fiorentina e lo stesso Monza potrebbero tornare ad interessarsi a lui per il mese di luglio. La certezza è una sola: Kean non fa parte più delle priorità del club di Torino e sembrerebbe in procinto di accogliere una nuova sfida nel calcio italiano.