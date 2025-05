Milan, l’ingaggio del top player cambia tutto: tifosi spiazzati

Un sogno di tanti milanisti sembra destinato a non realizzarsi: una mossa di mercato a sorpresa sta facendo discutere.

Il futuro del Milan è pieno di incertezze e tra queste c’è anche il nome dell’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Forse neanche la vittoria della Coppa Italia garantirà la conferma a Sergio Conceicao, infastidito dalle tante voci su altri tecnici che potrebbero prenderne il posto.

Il portoghese ha un contratto valido fino a giugno 2026, però c’è anche una clausola che permette al club di esercitare una risoluzione anticipata. Da tempo circolano nomi su nuovi allenatori e non è ancora chiaro chi potrebbe arrivare, anche perché prima bisognerebbe scegliere il nuovo direttore sportivo. Forse un’accelerata ci sarà dopo la finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna.

Alzare quel trofeo consentirà a chiunque sarà il tecnico rossonero di partecipare anche alla prossima Europa League. Chiaramente, è normale pensare che Conceicao speri di godersi l’eventuale frutto del suo successo, anche se non è detto che lui stesso voglia continuare a lavorare a Milano in caso di conquista della Coppa Italia.

Milan, chi sarà il prossimo allenatore? Un nome può sfumare

I tifosi sui social network discutono da tempo su chi dovrebbe esserci sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione. Uno dei più discussi è Massimiliano Allegri, che più fonti giornalistiche hanno indicato come candidato per il dopo Conceicao. Ha già allenato il Milan, vincendo due trofei, e poi ha vinto tanto in ambito nazionale con la Juventus. È libero da vincoli contrattuali e aspetta solo il progetto giusto per tornare in panchina.

Un altro tecnico che crea discussioni e lo ha fatto già un anno fa è Antonio Conte. Per mesi tanti tifosi del Milan hanno manifestato sui social il loro desiderio di vederlo in rossonero al posto di Stefano Pioli. Non sono stati accontentati, la dirigenza ha preferito Paulo Fonseca, profilo molto diverso.

L’allenatore leccese si è accasato al Napoli con un contratto fino a giugno 2027 e uno stipendio di circa 6,5 milioni di euro netti annui. Occupa la prima posizione della classifica e con lui gli azzurri potrebbero portarsi a casa il secondo Scudetto nelle ultime tre stagioni, dopo quello vinto dominando con Luciano Spalletti alla guida.

Conte non ha fatto mistero di non essere rimasto contento di alcune decisioni prese dal club e si è parlato anche di tensioni esistenti tra le parti. Una situazione che ha automaticamente scatenato rumors sull’eventuale addio del tecnico pugliese, accostato sia al Milan sia alla Juventus.

Ma negli ultimi giorni è trapelata l’intenzione di Aurelio De Laurentiis di andare avanti con lui. Per convincerlo della bontà del progetto, garantito un calciomercato con grandi investimenti. Tra i colpi che il Napoli vorrebbe regalarsi c’è anche Kevin De Bruyne, che non rinnoverà il contratto con il Manchester City e che potrà arrivare a parametro zero.

Contatti già avviati per portarlo in azzurro, una dimostrazione del fatto che la società fa sul serio per la prossima stagione. Ad oggi, sembra più probabile una permanenza di Conte a Napoli che un addio con destinazione Milano o Torino.