Assenza a sorpresa in attacco: forfait ufficiale per Milan-Bologna

E’ tutto pronto per la sfida di domani sera a San Siro, tra il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano: c’è un forfait a sorpresa

Mancano meno di 24 ore al calcio d’inizio tra il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano. Un match, che andrà in scena a San Siro, e che sarà valido per il 36esimo turno di Serie A. Un match che ha poco da offrire al Diavolo, troppo lontano dal quarto posto per crederci veramente.

I rossoblu di Saputo, invece, sono lì e non possono certo pensare alla partita di Coppa Italia, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Il 14 maggio ci si giocherà un trofeo, ma domani il Bologna può davvero sognare la seconda qualificazione consecutiva in Champions League.

I tanti giorni di distanza, però, stanno spingendo anche Sergio Conceicao a non attuare un turnover massiccio. Saranno così tanti i titolari a giocare. Di certo non ci saranno Rafa Leao, squalificato, e Youssouf Fofana, che ha preso una botta al piede e non va rischiato.

Ma salvo cambi di programma giocheranno Mike Maignan tra i pali, Jimenez e Theo Hernandez sugli esterni, Pavlovic e Tomori in difesa. C’è un ballottaggio dietro, con Gabbia in vantaggio su Thiaw. A centrocampo Tijjani Reijnders ci sarà, ma sarà affiancato da Ruben Loftus-Cheek. In avanti senza Leao, ecco Joao Felix, con Christian Pulisic e Santi Gimenez, che si sta giocando una maglia con Luka Jovic.

Bologna, le scelte di Italiano: il punto della situazione

Di certo, come detto, tra le due squadre, quella che può fare meno calcoli è il Bologna. Il club rossoblu dovrà affidarsi ai titolari per l’occasione, ma dovrà rinunciare ad alcune pedine.

Come era prevedibile non ci saranno né Holm né Ndoye. i due calciatori, però, puntano ad esserci per la finale. Ma Vincenzo Italiano ha lasciato a casa un altro calciatore titolare. E’ fuori dai convocati, infatti, anche Jens Odgaard. Va detto che non c’è alcun tipo di preoccupazione: si tratta, infatti, di una scelta per permettere al giocatore di essere al top in vista del 14 maggio.

I convocati:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini.