Svolta inaspettata: la firma fa felice il Milan, sospiro di sollievo

Le ultime notizie legate al giocatore arrivano dalla Germania. Notizie che possono far sorridere i tifosi del Milan: ecco perché

Il futuro di Theo Hernandez tiene in apprensione i tifosi del Milan. Non passa giorno, infatti, in cui non arrivano notizie poco rassicuranti sul francese. Prima in Spagna, poi in Germania e successivamente in Francia: tutti hanno scritto della possibilità concreta che il terzino di Didier Deschamps possa lasciare il Diavolo nella sessione estiva di calciomercato per trasferirsi al Bayern Monaco.

Anche in Italia, chiaramente, la notizia ha preso piede, anche se sono arrivate smentite da parte del Milan, in merito, ad un possibile accordo con i bavaresi. Si è scritto anche della cifra – ben 80 milioni di euro – che servirebbe per convincere i rossoneri a cedere l’ex Real Madrid. Ancora una volta dalla Germania giungono novità importanti legate a Theo Hernandez, anche se stavolta indirettamente. Sì perché la news di Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, è su Alphonso Davies.

Il collega tedesco – sul propri profilo X – scrive che il terzino sinistro, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ora può rinnovare: “Negli ultimi giorni si sono svolti nuovi colloqui con il suo management. Soprattutto perché Vincent Kompany (nuovo allenatore del Bayern Monaco, ndr.) vuole davvero tenersi stretto il giocatore di 23 anni! Nei mesi scorsi il Bayern gli aveva offerto un nuovo contratto fino al 2029 con un ingaggio di € 13-14 milioni lordi, compresi eventuali bonus. Davies ha sempre richiesto € 20 milioni/anno. Il Real Madrid si è interessato a lui per l’estate, ma non è ancora arrivata un’offerta concreta”.

Theo Hernandez, cessione solo in un caso: il Milan vuole tenerlo

Se il rinnovo di Alphonso Davies dovesse arrivare davvero, le possibilità di vedere Theo Hernandez al Bayern Monaco sarebbero praticamente nulle. Ecco perché il futuro del 23nne è strettamente legato al rossonero. Theo Hernandez ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e la richiesta per la fumata bianca si aggirerebbe attorno agli otto milioni di euro netti a stagione.

Una richiesta – secondo tutti i tifosi e non solo – ritenuta congrua vista la su importanza. I sostenitori del Diavolo d’altronde non hanno alcun dubbio in merito al francese, che vorrebbero diventasse il nuovo capitano del club rossonero. Va detto, infine, che ad oggi non sono arrivate offerte per il giocatore e lo stesso Theo Hernandez non ha mai chiesto di essere ceduto. Il terzino e la compagna Zoe si trovano bene a Milano e non avrebbero alcuna intenzione di cambiare aria.