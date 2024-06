Theo Hernandez pronto a dire sì, mani tra i capelli per i tifosi

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio del laterale francese: la big europea prepara la maxi-offerta

Ad un certo punto della travagliata stagione del Milan, quando gli obiettivi di volta in volta prefissati scivolavano via sotto i colpi del Borussia Dortmund (in Champions League) dell’Atalanta (in Coppa Italia) e della Roma in Europa League – per non parlare del distacco in campionato, fattosi via via più incolmabile da ottobre in poi – i fischi hanno colpito pure lui. Uno dei giocatori più talentuosi della rosa.

La delusione per le prestazioni di Theo Hernandez, catalogata subito come passeggera grazie anche ad un girone di ritorno in Serie A che ha permesso ai rossoneri di blindare con anticipo il secondo posto, ha iniziato a trasformarsi piano piano nella paura di perdere il giocatore. Già perché, oltre a dover fare i conti con una probabile cessione eccellente in grado di finanziare il mercato in entrata, si dà il caso che l’ex Real Madrid vanti grandi estimatori in giro per l’Europa.

Club inglesi, ovviamente, ma anche blasonate big che in passato – fino allo scorso anno – hanno dato spazio in rosa già al fratello di Theo, quel Lucas tornato poi in patria al PSG. Stiamo parlando, inutile nascondersi, del Bayern Monaco, che ha già avviato il processo di rinnovamento dopo una stagione che verrà ricordata come quella della fine della dinastia che aveva portato in dote undici campionati tedeschi consecutivi.

Il nodo Alphonso Davies dietro la partenza di Theo Hernandez

Le indiscrezioni sull’interesse dei bavaresi per il laterale rossonero sono datate ormai mesi. Il club teutonico finora non ha affondato il colpo perché ancora incerto sul futuro dell’attuale titolare del ruolo, quell’Alphonso Davies che, col contratto in scadenza nel giugno del 2025, sta ingolosendo non poco il Real Madrid.

La trattativa che avrebbe dovuto portare il canadese al club merengue per circa 80 milioni di euro sembrava ben avviata già dopo il mercato di gennaio, ma poi ha subìto una frenata che lascia in stand-by tutte le parti coinvolte.

Il Bayern, ovviamente, ma anche lo stesso calciatore francese che, per inciso, avrebbe già espresso un gradimento di massima al trasferimento in Germania. Nel Milan di oggi, come dimostrato anche dalla gestione dell’affare Tonali giusto un anno fa, non ci sono giocatori incedibili. Gli 80 milioni che i bavaresi sono disposti a versare nelle casse del club di Via Aldo Rossi rappresenterebbero una prima svolta di mercato.

Con il futuro di Mike Maignan in bilico, Furlani potrebbe accettare la proposta dei tedeschi, per poi successivamente blindare il portierone francese. Il tesoretto di mercato consentirebbe di rifondare una squadra che, all’alba del mese di giugno, ancora non conosce il nome del suo prossimo allenatore.