Clamorosa rivelazione: “Ho parlato con il Milan”

La rivelazione dell’allenatore è sorprendente: ha parlato con il Milan e lo ha rivelato nell’intervista di oggi. Ecco le sue dichiarazioni

Fra presente e futuro. Da un lato, Sergio Conceicao e la squadra con la testa alla finale di Coppa Italia: l’unica partita che ha senso giocare in questo finale di stagione. Dall’altra, la dirigenza alle prese con la programmazione del prossimo anno. Le cose però non vanno come si sperava: la ricerca del direttore sportivo va avanti ormai da mesi e nessuna decisione è stata presa, tanto che cominciano a circolare indiscrezioni in merito alla possibilità che alla fine questo diesse non arrivi proprio. E considerando i precedenti, è un’ipotesi da tenere molto calda.

La scelta tardiva del direttore sportivo significa scelta tardiva anche del nuovo allenatore. Conceicao ha visto aumentare le sue probabilità di permanenza, ma sono più alte le probabilità di un nuovo cambio: nessuna decisione può essere presa se prima non si scioglie il nodo direttore sportivo. Intanto continuano a circolare tanti nomi: prima era Allegri, poi De Zerbi, infine Sarri. La verità è che non c’è ancora un’idea chiara.

Fabregas-Milan, passato e presenze: “Parlai con Gazidis”

Fra i nomi fatti fino ad ora non ci sono solo italiani. In società qualcuno sta pensando anche ad una delle rivelazioni di questo campionato: si tratta di Cesc Fabregas, che ha ottenuto la salvezza con il Como con una proposta di gioco di altissimo livello. Giovane e moderno: sono caratteristiche che ben si sposano con la filosofia del club, ma non è di certo un nome che scalda la tifoseria, che chiede una “certezza” dopo due anni disastrosi.

Fabregas oggi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport e ha avuto modo di parlare anche di futuro. “La priorità è il Como, ma voglio capire cosa vogliono fare“, ha detto l’allenatore spagnolo. Che quindi tiene aperte le porte ad un addio, anche se la sua volontà è quella di restare. Fabregas è stato un grande giocatore e un vincente, e quindi vuole puntare in alto anche da allenatore. Il suo futuro sarà inevitabilmente lontano da Como e in una big, ma quale? Milan e Roma restano delle possibilità, ma occhio anche all’estero.

Fabregas ha sfiorato il Milan anche da giocatore. Lo ha fatto nel 2011 dopo lo Scudetto con Allegri in panchina e Ibrahimovic in campo: tutti ricorderanno la telenovela Mister X. Ma lo ha fatto anche in un secondo momento quando era al Chelsea e giocava poco con Antonio Conte: “In quel periodo parlai con Monchi per la Roma e Gazidis per il Milan. Mi volevano entrambi. Anche Ancelotti fece un tentativo quando stava a Napoli”.