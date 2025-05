Joao Felix ancora al Milan: l’annuncio del portoghese, obiettivo chiarissimo

Le ultime sul calciatore portoghese protagonista di una stagione alquanto complicata. Ecco come guarda al futuro Joao Felix

E’ certamente una delle delusioni più grandi in questa stagione del Milan. Tutti si aspettavano potesse fare la differenza ed è stato accolto come un grande acquisto.

L’avventura in rossonero di Joao Felix, però, è iniziata ed è finita in quei minuti brillanti contro la Roma. Il fantasista, arrivato in prestito oneroso dal Chelsea, ha deliziato la platea con giocato da vero fuoriclasse prima di trova la sua unica gioia con il Milan. Poi pian piano è sparito dai radar.

In realtà Sergio Conceicao gli ha dato una grandissima fiducia. Fiducia, che però non è stata ripagata. Dopo le tante prestazioni negative, è così finito in panchina. Ma il feeling tra i due non può essere venuto meno: “Il rapporto è buono. Lo conoscevo prima di venire qua, sia come tecnico sia come persona. La nostra è una relazione normale, come quella tra un allenatore e un calciatore”, afferma Joao Felix ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Impossibile dire di no al Milan”

Nel corso dell’intervista Joao Felix esce alla scoperto, parlando dell’ammirazione per il Milan: “Prima che arrivasse la proposta, guardavo le partite del Diavolo e pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare con quella maglia. Quando poi c’è stata l’offerta, è diventato tutto facilissimo: ho detto al mio agente (Jorge Mendes) di fare il possibile perché l’affare si concludesse ed è andata bene. Insieme al Barcellona, al Real Madrid e a pochi altri, il Milan è nell’élite delle società più importanti al mondo. Per me è differente indossare questa maglia rispetto a indossarne altre. E quando ti cerca il Milan, è difficile dire di no”.

Joao Felix ha le idee chiare sul futuro del Milan: “Purtroppo il quarto posto è lontano e probabilmente non ce la faremo a centrarlo, ma noi dobbiamo comunque fare il massimo nelle ultime quattro giornate di campionato e soprattutto vincere la Coppa Italia. Abbiamo tutti il desiderio di finire alla grande questa stagione. Questo è un traguardo da raggiungere perché il Milan deve giocare in Europa. Questo lo sappiamo tutti bene e giorno dopo giorno ci prepariamo alla finale. Senza però dimenticare che prima ci sono altri due incontri e che vogliamo far bene già lunedì a Genova. Dovremo prepararci bene e arrivare al 14 maggio concentrati al massimo”.